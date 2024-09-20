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Пожежа під Москвою та вибухи у п'яти регіонах України: головне за ніч

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Пожежа під Москвою та вибухи у п'яти регіонах України: головне за ніч
Під Москвою була масштабна пожежа
фото з відкритих джерел

Сьогодні вночі знову оголошували повітряну тривогу

У ніч на 20 вересня ворожі війська запустили безпілотники. Вибухи лунали у п'яти областях України. Під Москвою була масштабна пожежа.

Окупанти запустили «Шахеди»: вибухи пролунали у п’яти регіонах України

У ніч проти 20 вересня повітряну тривогу було оголошено майже по всій території України Росія масовано атакувала ударними БПЛА. Сили ППО активно працювали, відбиваючи ворожі атаки. Про це повідомляло Суспільне та  мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. 

США відправили додаткові війська на Близький Схід

США продовжують утримувати значні військові сили на Близькому Сході для захисту своїх союзників і стримування можливих загроз. Наразі у регіоні розміщено близько 50 000 тис. американських військовослужбовців, понад 10 військових кораблів і чотири ескадрильї винищувачів. Про це повідомляє Associated Press.

Під Москвою горів один з найбільших складів Росії (відео)

У підмосковному селі Апаринки була масштабна пожежа на складі площею 5 000 тис. кв. м. За даними російських ЗМІ, це один з найбільших складів у Росії, що належить великому виробнику матраців.

Якість повітря у Києві досягла критичних позначок (фото

Столиця України сьогодні прокинулася під ковдрою забрудненого повітря. Карта моніторингу SaveEcoBot малює тривожну картину: деякі райони буквально задихаються від шкідливих викидів, тоді як інші можуть похизуватися відносно чистим повітрям.

Теги: повітря росія пожежа Харків

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