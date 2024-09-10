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Росіяни атакували з дрона зупинку у Херсоні, постраждав літній чоловік

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росіяни атакували з дрона зупинку у Херсоні, постраждав літній чоловік
Медики борються за життя чоловіка, який зазнав поранень у результаті атаки дрона у Херсоні
фото: Радіо Свобода

Зазначається, що атаку дрона 65-річний чоловік дістав важкі поранення: вибухову травму, уламкові поранення обох ніг

Близько 11:00 російські війська атакували з дрона зупинку у Херсоні. Про це повідомляє Херсонська  ОВА. 

Зазначається, що через скидання вибухівки з дрона 65-річний чоловік дістав важкі поранення: вибухову травму, уламкові поранення обох ніг.

«Потерпілого доставили до лікарні. Медики борються за його життя», – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 9 вересня у Херсонській області внаслідок ударів російської армії поранені 11 осіб. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. За його словами під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Велетенське, Гаврилівка, Гончарне, Комишани, Микільське, Милове, Приозерне, Понятівка, Новокаїри, Новоберислав, Шевченківка, Качкарівка, Станіслав, Садове, Одрадокам'янка, Токарівка, Зміївка і Херсон. Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку, дев’ять приватних будинків, магазин, газопровід та автомобілі.

До слова,  21 серпня у Корабельному районі Херсона зранку росіяни обстріляли рейсовий автобус, водій та пасажири не постраждали. За інформацією міської військової адміністрації Херсона водій та пасажири не постраждали, проте  в автобусі вибиті вікна.

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Теги: обстріл безпілотник Херсонщина поранення чоловік

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