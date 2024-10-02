У Китаї двометровий пітон намагався з’їсти чоловіка

Чоловік натрапив на пітона завдовжки понад два метри, коли повертався додому з місцевого пабу

Китаєць затіяв бійку з двометровим пітоном по дорозі з пабу додому й мало не попрощався зі своїм життям

У місті Хуйчжоу, на північ від Гонконгу, п'яний чоловік потрапив у небезпечну ситуацію, коли двометровий пітон почав душити його. Інцидент трапився, коли потерпілий повертався додому з місцевого пабу. Чоловік не зміг пояснити, як опинився в смертельних «обіймах» змії, оскільки був занадто п'яний, щоб усвідомлювати свої дії. Про це повідомляє видання Metro.

Очевидці розповідають, що чоловік випадково натрапив на пітона по дорозі додому. Рептилія обвилася навколо його тіла і почала душити. На місце події терміново викликали пожежників, які за допомогою спеціальних жердин змусили пітона послабити хватку і врятували чоловіка.

На опублікованих кадрах видно, як пітон обвивається навколо чоловіка, а той безуспішно намагається звільнитися. Після порятунку пожежники спіймали змію і запакували її у мішок, щоб наступного дня випустити на волю.

Попри серйозність інциденту, чоловік відмовився від госпіталізації й покинув місце події разом зі своїми приятелями.

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