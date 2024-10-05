У Воронезькій області після атаки дронів загорілося кілька підприємств: є поранені (відео)

Під повітряну атаку потрапили кілька підприємств, та спалахнула пожежа

У ніч проти 5 жовтня у Воронезькій області Росії пролунали вибухи внаслідок атаки безпілотників, яка спричинила серйозні пошкодження кількох об'єктів та спалах пожежі. Про це повідомив губернатор області Олександр Гусєв.

Російська влада, за звичною пропагандистською схемою, звинувачує у події Україну, стверджуючи, що засоби протиповітряної оборони та системи радіоелектронної боротьби нібито «збили» і «придушили» кілька безпілотників.

Утім, це не завадило дронам завдати ударів по кількох підприємствах, які, за словами росіян, займаються «цивільним виробництвом». Цікаво, що одним із таких об’єктів виявився спиртзавод «Етанол спирт», що в Новохоперську Воронезької області.

Під час атаки на одному з підприємств спалахнула пожежа, і оперативні служби досі намагаються приборкати вогонь. На іншому підприємстві, яке також зазнало атаки дронів, обійшлося без жертв і значних руйнувань, однак одна людина отримала осколкове поранення в руку.

Нагадаємо, ЗСУ могли уразити на аеродромі «Борисоглєбськ» рідкісні авіаційні боєприпаси – Defense Express.