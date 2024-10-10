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У Гостомелі згорів будинок через підпал сухого листя (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Гостомелі згорів будинок через підпал сухого листя (фото)
фото: Гостомельська селищна військова адміністрація

Під час пожежі постраждала господарська споруда

Вогнеборці Київської області загасили пожежу у Гостомелі, яка, ймовірно, виникла через підпал сухого листя. Про це повідомила пресслужба Гостомельської селищної військової адміністрації.

У Гостомелі згорів будинок через підпал сухого листя (фото) фото 1

Загоряння сталось у приватному секторі на вулиці Богдана Хмельницького. Як зазначається, під час пожежі постраждала господарська споруда. 

У Гостомелі згорів будинок через підпал сухого листя (фото) фото 2

У повідомленні нагадали, що самовільне спалювання стерні, рослинності або опалого листя на землі сільськогосподарського призначення тягне за собою штрафи у розмірі від 3 060 до 6 120 грн для громадян, а для посадових осіб – від 15 300 до 21 420 грн.

У Гостомелі згорів будинок через підпал сухого листя (фото) фото 3

Нагадаємо,  2 жовтня, на Петропавлівській Борщагівці загорівся автобус. За даними свідків події, інцидент стався на вулиці Соборній. На щастя, обійшлося без постраждалих – автобус був без пасажирів. Вогонь повністю знищив транспортний засіб. Причиною пожежі називають технічну несправність.

 

 

Теги: пожежа Київщина ДСНС

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