У Гостомелі згорів будинок через підпал сухого листя (фото)

Під час пожежі постраждала господарська споруда

Вогнеборці Київської області загасили пожежу у Гостомелі, яка, ймовірно, виникла через підпал сухого листя. Про це повідомила пресслужба Гостомельської селищної військової адміністрації.

Загоряння сталось у приватному секторі на вулиці Богдана Хмельницького. Як зазначається, під час пожежі постраждала господарська споруда.

У повідомленні нагадали, що самовільне спалювання стерні, рослинності або опалого листя на землі сільськогосподарського призначення тягне за собою штрафи у розмірі від 3 060 до 6 120 грн для громадян, а для посадових осіб – від 15 300 до 21 420 грн.

Нагадаємо, 2 жовтня, на Петропавлівській Борщагівці загорівся автобус. За даними свідків події, інцидент стався на вулиці Соборній. На щастя, обійшлося без постраждалих – автобус був без пасажирів. Вогонь повністю знищив транспортний засіб. Причиною пожежі називають технічну несправність.