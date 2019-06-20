В Ірпені кандидат в нардепи проводив агітацію під час чемпіонату з регбі (фото)



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На паркані стадіону висіли банери з імене екс-мера Ірпеня Володимира Карплюка

Поліція склала адмінпротокол за порушенням виборчого законодавства

В Ірпені Київської області агітаційні плакати та заклики під час проведення чемпіонату на місцевому стадіоні мали змогу спостерігати та чути всі присутні на грі з регбі. Так себе рекламував один з кандидатів до Верховної Ради. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

На паркані стадіону майоріли 2 банери, а під час відкриття чемпіонату лунала агітація на підтримку кандидата в депутати.

За фактом порушенням виборчого законодавства складений адміністративний протокол за ч.1 статті 212-14 КУпАП.

Як повідомили ЗМІ, незаконну агітацію проводив екс-мер Ірпеня Володимир Карплюк, який балотується до Ради на 95-му окрузі.

Як відомо, указом президента України дострокові вибори до Верховної Ради України призначені на 21 липня. Виборча кампанія стартувала 24 травня.

Указ президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту і дострокове проведення виборів був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» 23 травня , відповідно цього дня він набув чинності.