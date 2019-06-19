В партії «Голос» хочуть підвищити нардепам зарплату



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«Потрібно підіймати заробітну платню, щоб депутати були незалежні від олігархів», - зазначила кандидатка у нардепи від партії «Голос» Аліна Свідерська

Партія «Голос» вважає необхідним підвищити заробітну плату народним депутатам.

Про це на зустрічі з журналістами сказала кандидатка у нардепи від партії Аліна Свідерська.

«Робота депутата дуже вибаглива. І потрібно підіймати заробітну платню, щоб депутати були незалежні від олігархів», - пояснила Свідерська, яку цитує інформаційне агентство ASPI.

Вона додала, що «Голос» ініціюватиме монетизацію заробітної плати депутатів через перерахунок усіх бонусів та компенсацій.

У свою чергу інший кандидат від «Голосу» Роман Супрун підкреслив: «Зарплата має бути гідна, щоб депутати працювали в інтересах людей».

Нагадаємо, згідно з українським законодавством, посадовий оклад нардепа складає 10 прожиткових мінімумів працездатних осіб, тобто 19 210 гривень до вирахування усіх податків та зборів. Оклад народного обранця може збільшуватися, якщо він обіймає керівні посади в парламенті або комітеті.

Як повідомлялося, 14 червня партія «Голос» Вакарчука подала документи до ЦВК для участі у виборах.

8 червня з'їзд партії «Голос» затвердив список кандидатів у народні депутати України по багатомандатному виборчому округу. Лідер «Голосу» Святослав Вакарчук оприлюднив першу двадцятку виборчого списку. До нього зокрема увійшли Святослав Вакарчук, Юлія Клименко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Олександра Устінова, Олег Макаров, Ярослав Юрчишин, Сергій Рахманін, Соломія Бобровська та Ольга Стефанишина. Також у списку Сергій Притула, Інна Совсун, Андрій Шараскін, Рустем Умеров.

До списку кандидатів у одномандатних округах, яких підтримує «Голос», ввійшли зокрема Леонід Ємець, Вікторія Пташник, Вікторія Войціцька, Павло Різаненко.

Згодом «Голос» відкликав з партійного списку двох кандидатів на депутатські мандати в одномандатних округах через заяви активістів про їхню невідповідність критеріям політсили.