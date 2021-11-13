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    Аварія на підприємстві «Укртатнафта»: зайнялися нафтопродукти (фото)

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    На підприємстві &laquo;Укртатнафта&raquo; загорілися нафтопродукти - Аварія на підприємстві «Укртатнафта»: зайнялися нафтопродукти (фото)
    На підприємстві «Укртатнафта» загорілися нафтопродукти
    Фото: ДСНС України

    У результаті пожежі на підприємстві «Укртатнафта» ніхто не постраждав

    У Кременчуці на території підприємства «Укртатнафта» спалахнула пожежа. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

    «Сьогодні, о 11:25, у м. Кременчук, на території ПАТ «Укртатнафта», в результаті розгерметизації засувки печі підігріву нафтопродуктів, стався їх витік на площі близько двох квадратних метрів, без подальшого горіння. Однак в середині печі підігріву нафтопродуктів сталося загорання нафтопродуктів», – йдеться у повідомленні.

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    Аварія на підприємстві «Укртатнафта»: зайнялися нафтопродукти (фото)
    Аварія на підприємстві «Укртатнафта»: зайнялися нафтопродукти (фото)

    Жертв та постраждалих немає. Підприємство працює в штатному режимі.

    Для охолодження печі залучено 32 особи та сім одиниць техніки.

    Нагадаємо, у четвер, 11 листопада, сталася пожежа на вул. Пухівській у Деснянському районі столиці.

    Раніше повідомлялося, що наприкінці жовтня в селі Раківка Бучанського району рятувальники декілька діб працювали над ліквідацією пожежі на торфовищі.

    Також у жовтні за два дні на території Київщини рятувальники виявили та ліквідували сім випадків займання торфу.

    Теги: пожежа нафтопродукти державна служба рятувальники Кременчук
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    Аварія на підприємстві «Укртатнафта»: зайнялися нафтопродукти (фото)