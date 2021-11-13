Аварія на підприємстві «Укртатнафта»: зайнялися нафтопродукти (фото)

У результаті пожежі на підприємстві «Укртатнафта» ніхто не постраждав

У Кременчуці на території підприємства «Укртатнафта» спалахнула пожежа. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Сьогодні, о 11:25, у м. Кременчук, на території ПАТ «Укртатнафта», в результаті розгерметизації засувки печі підігріву нафтопродуктів, стався їх витік на площі близько двох квадратних метрів, без подальшого горіння. Однак в середині печі підігріву нафтопродуктів сталося загорання нафтопродуктів», – йдеться у повідомленні.

Жертв та постраждалих немає. Підприємство працює в штатному режимі.

Для охолодження печі залучено 32 особи та сім одиниць техніки.

Нагадаємо, у четвер, 11 листопада, сталася пожежа на вул. Пухівській у Деснянському районі столиці.

Раніше повідомлялося, що наприкінці жовтня в селі Раківка Бучанського району рятувальники декілька діб працювали над ліквідацією пожежі на торфовищі.

Також у жовтні за два дні на території Київщини рятувальники виявили та ліквідували сім випадків займання торфу.