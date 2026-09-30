Російський дрон влучив у супермаркет на Київщині, під завалами можуть бути люди

Інформація про потерпілих уточнюється

Унаслідок атаки російського безпілотника в Обухівському районі Київської області пошкоджено будівлю супермаркету, на місці спалахнула пожежа. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація (КОВА), інформує «Главком».

За даними обласної влади, в одному з населених пунктів району після влучання БпЛА виникло займання торговельного закладу. На місце події невідкладно направили бригади екстреної медичної допомоги та рятувальників.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки можуть бути потерпілі. Наразі всі профільні та екстрені служби працюють на місці для ліквідації наслідків влучання та надання допомоги людям.

У мережі повідомляється, що влучання сталося у супермаркет «Фора» у селі Іванковичі Обухівського району.

Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня Київська область зазнала чергової ракетно-дронової атаки, яка спричинила руйнування житлового сектору та інфраструктури в кількох районах. У Вишгороді внаслідок влучання зруйновано приватний будинок. Під час рятувальних робіт з-під завалів надзвичайники врятували трьох людей: чоловік отримав осколкові поранення голови, жінка – травми ноги, а дитина зазнала гострої реакції на стрес. На жаль, під уламками будинку рятувальники виявили тіло ще однієї дитини.

У Вишгородському районі пошкоджено та зруйновано приватні будинки, виникли пожежі в житлі та гаражах, а також вибито скління будівель. Руйнувань зазнав і Бучанський район, де пошкоджено три приватні будинки, 11 автомобілів, два складські приміщення та спалахнула пожежа. Крім того, наслідки ворожої атаки зафіксовано на об’єктах інфраструктури в Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах, де наразі продовжують працювати екстрені служби.