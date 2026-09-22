Росія експортує «царство страху» – експертка ООН

Доповідачка вже кілька років інформує Раду про те, як погіршується ситуація з правами людини всередині Росії

Маріана Кацарова: Москва переслідує критиків за межами Росії

Росія після початку повномасштабної війни проти України стала одним із найактивніших учасників транснаціональних репресій, заявила спеціальна доповідачка ООН щодо ситуації з правами людини в РФ Маріана Кацарова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters та доповідь ООН.

Кацарова представила Раді ООН з прав людини нову доповідь під назвою «Ніде не безпечно: експорт царства страху за межі кордонів – транснаціональні репресії Російської Федерації». Документ ґрунтується майже на 400 задокументованих випадках переслідувань і описує дії російської влади та пов'язаних із нею структур за межами країни.

Доповідачка вже кілька років інформує Раду про те, як погіршується ситуація з правами людини всередині Росії. Тепер вона зосередилася на тому, як Кремль переносить ці практики за кордон.

«Росія експортує це царство страху», – заявила Кацарова в Раді ООН з прав людини.

Доповідачка вважає транснаціональні репресії продовженням тієї самої державної системи переслідувань, яку вона документувала всередині Росії.

«Транснаціональні репресії – це не серія окремих інцидентів, а продовження за межами Росії тієї самої структурної системи репресій, підтримуваної державою, яку я задокументувала в Росії», – сказала Кацарова.

Як Росія переслідує критиків за кордоном

У доповіді йдеться про різні способи тиску на російських опозиціонерів, журналістів, правозахисників та інших критиків влади, які перебувають за межами РФ. Серед описаних практик:

цифрове стеження;

погрози та залякування;

адміністративний і судовий тиск;

використання банківських та інших цифрових систем;

міжнародні розшукові механізми;

напади, отруєння та спроби вбивств;

залучення посередників для приховування можливої причетності російської держави.

Кацарова зазначила, що після початку повномасштабного вторгнення кількість і різноманітність таких методів зросли. Водночас залучення посередників ускладнює встановлення того, хто безпосередньо стоїть за конкретною операцією.

Окремо у звіті згадуються спроби переслідувати людей через російські судові рішення та запити про їхню екстрадицію. За даними доповіді, кількість заочних вироків у Росії зросла з чотирьох у 2022 році до 157 у 2025 році. Кацарова закликала інші держави ретельно перевіряти такі запити, оскільки повернення окремих людей до Росії, за її оцінкою, може створювати ризик катувань або смерті.

Після 2022 року масштаби зросли

За оцінкою Кацарової, після початку повномасштабної війни з Росії виїхали від 650 тис. до 900 тис. людей. Значна частина цієї хвилі еміграції пов'язана з політичними переслідуваннями, незгодою з війною або небажанням брати участь у ній.

Спеціальна доповідачка наголосила, що переслідування росіян за кордоном має давню історію. Водночас після 2022 року Росія, за її словами, перетворилася на одного з найагресивніших державних гравців у сфері транснаціональних репресій. Серед найтяжчих форм таких дій у доповіді названі вбивства, замахи, напади та отруєння.

За даними доповіді, Росія посідає третє місце серед десяти держав, на які припадає понад 70% задокументованих випадків фізичного насильства в рамках транснаціональних репресій за останнє десятиліття.

Кацарова також закликала розробити юридично обов'язкову міжнародну конвенцію щодо транснаціональних репресій. Вона має визначити обов'язки держав, які приймають у себе людей, переслідуваних іншими країнами, а також механізми захисту потенційних жертв.

Водночас варто уточнити статус доповіді. Кацарова працює як спеціальна доповідачка Ради ООН з прав людини та не виступає від імені всієї Організації Об'єднаних Націй. Її висновки є результатом роботи незалежної експертки в межах наданого їй мандата. Російська дипломатична місія в Женеві не надала Reuters негайної відповіді на запит щодо доповіді.

Нагадаємо, у 2023 році Кацарова заявляла, що рівень репресій у Росії став безпрецедентним для новітньої історії країни. За її словами, російська влада регулярно ухвалює нові обмеження для придушення критики та незгоди. «Главком» писав про попередні оцінки експертки ООН щодо репресій у Росії.