На Київщині викрито схему незаконного видобутку сапропелю на 26,7 млн грн

Сапропель належить до корисних копалин місцевого значення

На Київщині трьох людей підозрюють у незаконному видобутку понад 17 тисяч тонн сапропелю. Збитки держави оцінили у 26,7 мільйона гривень. Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі, інформує «Главком».

Сапропель – це мул, який утворюється на дні прісних водойм із залишків рослин, водних організмів та мінеральних речовин. Його використовують, зокрема, як органічне добриво. Сапропель належить до корисних копалин місцевого значення.

За даними слідства, видобуток відбувався у 2024–2025 роках на території Ірпінської громади. Один із підозрюваних організував роботи без спеціального дозволу. Для цього використовували вантажівки, екскаватори та навантажувач. Ще дві підозрювані, за даними слідства, займалися бухгалтерією та пошуком покупців.

Без відповідного дозволу було видобуто 16 411 куб. м сапропелю інфографіка: Київська обласна прокуратура

Загалом видобули понад 17,2 тисячі тонн сапропелю. Його ринкова вартість становить понад 16,1 мільйона гривень, а збитки державі оцінили у 26,7 мільйона гривень.

Одному з підозрюваних повідомили про підозру в організації незаконного видобутку корисних копалин, двом іншим – у пособництві. Їм загрожує до шести років увʼязнення.

Нагадаємо, львівська компанія незаконно вивезла 105 тис. тонн корисних копалин з родовища на Волині. За даними слідства, під прикриттям «досліджень» підприємство вело пʼять років повноцінний промисловий видобуток. Збитки державі перевищують 102 млн грн. Директору підприємства повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 240 КК України.