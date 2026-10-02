У Боярській громаді з 1 жовтня зросли тарифи на вивезення сміття

Для населення тариф на змішані побутові відходи встановили на рівні 117,92 гривні з однієї особи на місяць

Попередні тарифи у Боярській громаді були встановлені ще у липні 2022 року

З 1 жовтня у Боярській міській громаді – нові тарифи на послуги з управління побутовими відходами, які надає КП “Громада”. Для населення вивезення змішаних побутових відходів відтепер коштує 117,92 гривні з однієї особи на місяць, базовий тариф становить 340,97 гривні за кубометр. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Боярської міської ради.

«Зміна вартості послуг зумовлена об’єктивними факторами: значним підвищенням цін на енергоносії, зростанням рівня мінімальної заробітної плати та мінімального прожиткового мінімуму», – йдеться в повідомленні.

Для населення тариф на змішані побутові відходи встановили на рівні 117,92 гривні з однієї особи на місяць, з яких 19,65 гривні – ПДВ. Для інших категорій споживачів один брендований мішок коштуватиме 60 грн, а базовий тариф становитиме 340,97 грні за кубометр.

Окремо встановлено тарифи на інші види побутових відходів. Вивезення одного кубометра великогабаритних відходів коштуватиме 987,32 грн, ремонтних – 925,81 грн, а відходів зелених насаджень – 244,52 грн.

Як пояснили у КП «Громада», попередні тарифи були встановлені ще рішенням виконкому від 14 липня 2022 року. Відтоді, за даними підприємства, суттєво зросла собівартість надання послуг.

Нагадаємо, у столиці набрало чинності розпорядження Київської міської державної адміністрації (КМДА) про встановлення нових тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для ПрАТ «АК «Київводоканал». Згідно з рішенням Київради, яке було ухвалене 3 вересня 2026 року, вартість послуги для населення становитиме 63,79 грн за кубометр (із урахуванням ПДВ).

До слова, у Києві вартість теплової енергії та послуг з постачання гарячої води для населення в опалювальному сезоні 2026–2027 років залишиться на рівні минулого року. Водночас теплопостачальні підприємства столиці зобов'язані розрахувати нові економічно обґрунтовані тарифи. Оновлення розрахунків пов'язане із закінченням терміну дії попередніх тарифів та актуалізацією витрат на виробництво, транспортування і постачання послуг.