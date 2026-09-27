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Росія вдарила по складу логістичної компанії Zammler

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росія вдарила по складу логістичної компанії Zammler
Компанія працює у сфері автомобільних, морських та авіаперевезень, а також складської логістики
фото: Zammler

Внаслідок атаки люди не постраждали

Російські війська 27 вересня вдарили по одному зі складів, де логістична компанія Zammler працювала багато років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис компанії.

Команда Zammler наголосила, що внаслідок атаки обійшлося без людських жертв. «На жаль, сьогодні ворог поцілив в один зі складів, де компанія працювала багато років. Головне – без людських жертв», – йдеться у повідомленні.

Компанія також закликала дотримуватися інформаційної тиші та не поширювати фото й відео, не вказувати місце удару та його наслідки. У Zammler наголосили, що розголошення таких деталей може допомогти ворогу.

Zammler – це група логістичних компаній, що надає послуги з автомобільних, морських та авіаперевезень, митно-брокерського оформлення, а також складської логістики. До групи входять п’ять компаній, представлених 17 офісами в Європі та Азії. Завдяки мережі партнерів і агентів Zammler здійснює доставку вантажів по всьому світу.

У листопаді 2022 року саме Zammler доставляла в Україну 1570 терміналів Starlink, переданих урядом Польщі.

Після початку повномасштабного вторгнення Zammler Group також заявляла про намір судитися з Росією через використання літери Z. У компанії пояснювали, що протягом чотирьох років інвестували у впізнаваність логотипа з цією літерою, однак у 2022 році були змушені відмовитися від нього після того, як Z стала символом російської агресії.

Нагадаємо, на початку вересня оператор складської логістики «Заммлер Склад», що входить до групи Zammler, припинив роботу. Компанія управляла трьома складськими комплексами класу «А» у Київській області загальною площею 54 тис. кв. м, а також об’єктами в інших регіонах України.

У Zammler тоді наголошували, що припинення роботи окремої юридичної особи не вплине на якість обслуговування клієнтів, а група продовжить виконувати свої зобов’язання.

Раніше «Главком» повідомляв, що після ранкової атаки російських безпілотників 27 вересня поблизу Броварів спалахнула масштабна пожежа. Над місцем займання здійнявся густий стовп диму, який через вітер потягнуло у бік правобережної частини Києва. 

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Теги: пожежа Київщина

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