На проспекті Перемоги «швидка» із пацієнтом у салоні потрапила в ДТП (фото, відео)



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Фото: Інформатор

ДТП спровокував автомобіль таксі

У ніч на вівторок, 14 травня, в Києві на проспекті Перемоги, 7 сталася ДТП за участю карети швидкої допомоги. Другим учасником аварії став автомобіль таксі Ford.

Аварія трапилася близько 23:10 13 травня. Про це повідомляє Інформатор.

Як стало відомо від поліції, обидва автомобілі рухалися в бік площі Перемоги. Ford Mondeo спробував повернути у двір з другого ряду, не помітивши або проігнорувавши машину швидкої допомоги в крайній правій смузі. В результаті обидві машини зіткнулися, від удару Mondeo розвернуло проти напрямку руху.

В результаті цієї аварії обійшлося без постраждалих. Пацієнт, який знаходився в салоні «швидкої», відправився в лікарню на іншому автомобілі, як і бригада медиків.

На місці події чергували кілька автомобілів патрульної поліції, які фіксували ДТП.

Як повідомлялося, минулого тижня, з 6 по 12 травня, у Києві зафіксовано 682 дорожньо-транспортних пригоди, у яких загинуло чотири людини.