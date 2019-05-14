  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На проспекті Перемоги «швидка» із пацієнтом у салоні потрапила в ДТП (фото, відео)

    • Розсилка
    На проспекті Перемоги «швидка» із пацієнтом у салоні потрапила в ДТП (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    ДТП спровокував автомобіль таксі

    У ніч на вівторок, 14 травня, в Києві на проспекті Перемоги, 7 сталася ДТП за участю карети швидкої допомоги. Другим учасником аварії став автомобіль таксі Ford.

    Аварія трапилася близько 23:10 13 травня. Про це повідомляє Інформатор.

    Як стало відомо від поліції, обидва автомобілі рухалися в бік площі Перемоги. Ford Mondeo спробував повернути у двір з другого ряду, не помітивши або проігнорувавши машину швидкої допомоги в крайній правій смузі. В результаті обидві машини зіткнулися, від удару Mondeo розвернуло проти напрямку руху.

    Читайте також

    В результаті цієї аварії обійшлося без постраждалих. Пацієнт, який знаходився в салоні «швидкої», відправився в лікарню на іншому автомобілі, як і бригада медиків.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На проспекті Перемоги «швидка» із пацієнтом у салоні потрапила в ДТП (фото, відео)
    На проспекті Перемоги «швидка» із пацієнтом у салоні потрапила в ДТП (фото, відео)
    На проспекті Перемоги «швидка» із пацієнтом у салоні потрапила в ДТП (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці події чергували кілька автомобілів патрульної поліції, які фіксували ДТП.

    Як повідомлялося, минулого тижня, з 6 по 12 травня, у Києві зафіксовано 682 дорожньо-транспортних пригоди, у яких загинуло чотири людини.

    Читайте також
    таксі ДТП Київ автомобіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ