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    Біля Дарницького вокзалу в Києві вантажівка збила на смерть чоловіка (фото, відео)

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    Після зіткнення тіло пішохода затягнуло під тягач - Біля Дарницького вокзалу в Києві вантажівка збила на смерть чоловіка (фото, відео)
    Після зіткнення тіло пішохода затягнуло під тягач
    Фото: Інформатор

    Чоловік хотів перебігти дорогу в недозволеному місці і потрапив під колеса вантажівки

    У п'ятницю, 10 травня, на вулиці Привокзальній біля залізничного вокзалу «Дарниця» сталася смертельна аварія за участю сідельного тягача Renault і пішохода.

    ДТП трапилася близько 9:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами поліцейських, чоловік віком близько 60 років намагався перейти проїжджу частину вулиці Привокзальної в недозволеному для цього місці. Пішохід вискочив на дорогу прямо перед фурою Renault. Водій вантажівки не встиг зреагувати і скоїв наїзд на чоловіка.

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    Після зіткнення тіло пішохода затягнуло під тягач. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

    Слід зазначити, що буквально в 20 метрах від місця аварії біля залізничного вокзалу «Дарниця» працює регульований пішохідний перехід.

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    Біля Дарницького вокзалу в Києві вантажівка збила на смерть чоловіка (фото, відео)
    Біля Дарницького вокзалу в Києві вантажівка збила на смерть чоловіка (фото, відео)
    Біля Дарницького вокзалу в Києві вантажівка збила на смерть чоловіка (фото, відео)
    Біля Дарницького вокзалу в Києві вантажівка збила на смерть чоловіка (фото, відео)
    Біля Дарницького вокзалу в Києві вантажівка збила на смерть чоловіка (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці події працював екіпаж патрульної поліції, слідчо-оперативна група і «швидка». Деталі події встановить слідство.

    Нагадаємо, сьогодні в Києві на Окружній ВАЗ з військовими на повній швидкості влетів у вантажівку. Двоє чоловіків загинули.

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