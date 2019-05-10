Біля Дарницького вокзалу в Києві вантажівка збила на смерть чоловіка (фото, відео)



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Після зіткнення тіло пішохода затягнуло під тягач Фото: Інформатор

Чоловік хотів перебігти дорогу в недозволеному місці і потрапив під колеса вантажівки

У п'ятницю, 10 травня, на вулиці Привокзальній біля залізничного вокзалу «Дарниця» сталася смертельна аварія за участю сідельного тягача Renault і пішохода.

ДТП трапилася близько 9:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами поліцейських, чоловік віком близько 60 років намагався перейти проїжджу частину вулиці Привокзальної в недозволеному для цього місці. Пішохід вискочив на дорогу прямо перед фурою Renault. Водій вантажівки не встиг зреагувати і скоїв наїзд на чоловіка.

Після зіткнення тіло пішохода затягнуло під тягач. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Слід зазначити, що буквально в 20 метрах від місця аварії біля залізничного вокзалу «Дарниця» працює регульований пішохідний перехід.

На місці події працював екіпаж патрульної поліції, слідчо-оперативна група і «швидка». Деталі події встановить слідство.

Нагадаємо, сьогодні в Києві на Окружній ВАЗ з військовими на повній швидкості влетів у вантажівку. Двоє чоловіків загинули.