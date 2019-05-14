Під Києвом сталася смертельна ДТП: Ford влетів у вантажівку (фото, відео)



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Ford на великій швидкості врізався у вантажівку Фото: dtp.kiev.ua

Водія Ford діставали з понівеченого авто за допомогою спецзасобів

Сьогодні, 14 травня, на одеській трасі у Чабанах, що під Києвом, сталася аварія за участю вантажівки MAN та двох легковиків.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, вантажівка повертала наліво з Глевахи на Гатне.

У цей час з Києва у напрямку Одеси на великій швидкості їхав Ford і врізався у вантажівку. Після удару вантажівку понесло на узбіччя, там вона врізалась у стовп і зачепила дорогою ще один легковик.

Як повідомили свідки, водія Ford діставали з понівеченого авто за допомогою спецзасобів. Медики забрали його до реанімації.

Пізніше стало відомо, що водій Ford помер по дорозі в лікарню.

Нагадаємо, 10 травня в Києві на Окружній ВАЗ з військовими на повній швидкості влетів у вантажівку. Двоє чоловіків загинули.