Під Києвом сталася смертельна ДТП: Ford влетів у вантажівку (фото, відео)
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Водія Ford діставали з понівеченого авто за допомогою спецзасобів
Сьогодні, 14 травня, на одеській трасі у Чабанах, що під Києвом, сталася аварія за участю вантажівки MAN та двох легковиків.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, вантажівка повертала наліво з Глевахи на Гатне.
У цей час з Києва у напрямку Одеси на великій швидкості їхав Ford і врізався у вантажівку. Після удару вантажівку понесло на узбіччя, там вона врізалась у стовп і зачепила дорогою ще один легковик.
Як повідомили свідки, водія Ford діставали з понівеченого авто за допомогою спецзасобів. Медики забрали його до реанімації.
Пізніше стало відомо, що водій Ford помер по дорозі в лікарню.
Нагадаємо, 10 травня в Києві на Окружній ВАЗ з військовими на повній швидкості влетів у вантажівку. Двоє чоловіків загинули.