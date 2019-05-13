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    Смертельна ДТП на Київщині: затримано жінку, що втекла з місця аварії

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    Смертельна ДТП сталася на автодорозі&nbsp;Сквира-Самгородок&nbsp; - Смертельна ДТП на Київщині: затримано жінку, що втекла з місця аварії
    Смертельна ДТП сталася на автодорозі Сквира-Самгородок 
    Фото: Нацполіція

    Жінка-водій знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання

    11 травня 3:55 на автодорозі Сквира-Самгородок на Київщині сталася дорожня аварія, внаслідок якої загинув 54-річний житель с. Горобіївка. Водій з місця події зник. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    У скоєнні смертельної ДТП ґрунтовно підозрюється 37-річна жителька міста Сквира. Жінка затримана у порядку ст. 208 КПК України.

    Автотранспорт вилучено та поміщено на майданчик тимчасово утримання в якості речового доказу.

    За фактом даної дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

    Жінці-водієві, яка знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, оголошено підозру. Міру запобіжного заходу їй обере суд.

    Як повідомлялося, минулого тижня, з 6 по 12 травня, у Києві зафіксовано 682 дорожньо-транспортних пригоди, у яких загинуло чотири людини.

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