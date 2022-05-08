Співробітники посольства США повернулися до Києва

Повернення дипломатів приурочене до річниці перемоги над фашизмом

У неділю, 8 травня, до Києва повернулися дипломати, що працюють у посольстві США в Україні, а також тимчасова повірена Крістіна Квін. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на пресреліз дипломатичного представництва.

Журналістів було запрошено на відеозйомку прибуття американських дипломатів до посольства США у Києві та спілкування із дипломатами.

В пресрелізі окремо відмічено, що повернення посольства приурочено до дня перемоги над нацизмом.

Наприкінці лютого США оголосили про тимчасове перенесення посольств з Києва до Львова. При цьому держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що перенесення посольства не підриває американську підтримку України.

22 лютого стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена наказала всім дипломатам, що залишилися в Україні, виїхати до Польщі.

Сьогодні Україну відвідала перша леді США. Під час візиту Джилл Байден та Олена Зеленська відвідали школу в Ужгороді, в якій живуть переселенці.