У Києві продовжили час роботи метро: графік

Пасажирів закликали підготувати транспортні картки, платіжні додатки, включаючи Kyiv Digital

У Києві з 16 травня зміниться графік роботи метро. З понеділка столична підземка працюватиме на дві години довше. Про це повідомляє пресслужба «Київського метрополітену».

«З 16 травня метро працюватиме з 06:00 до 22:00», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також поновлюється можливість електронної оплати проїзду. Пасажирів закликали підготувати транспортні картки, платіжні додатки, включаючи Kyiv Digital.

Нагадаємо, на початку травня київське метро практично повністю відновило перевезення пасажирів. Столична підземка працювала з 06:00 до 20:00, а в режимі укриття – цілодобово.

Зазначимо, з 16 травня у Києві повертається плата за проїзд у громадському транспорті.

Раніше повідомлялося, що із неділі, 15 травня, комендантська година у столиці та Київській області розпочинатиметься на годину пізніше. Вона триватиме з 23:00 до 5:00 ранку. Крім того, від 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше.

Мер столиці нагадує, що Київ залишається головною ціллю Росії. Міський голова застеріг жителів столиці, які планують повертатися, і закликав до обережності, оскільки влада не може гарантувати безпеку, поки в Україні триває війна.