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    У Києві продовжили час роботи метро: графік

    Київське метро з 16 травня працюватиме довше - У Києві продовжили час роботи метро: графік
    Київське метро з 16 травня працюватиме довше
    фото з відкритих джерел

    Пасажирів закликали підготувати транспортні картки, платіжні додатки, включаючи Kyiv Digital

    У Києві з 16 травня зміниться графік роботи метро. З понеділка столична підземка працюватиме на дві години довше. Про це повідомляє пресслужба «Київського метрополітену».

    «З 16 травня метро працюватиме з 06:00 до 22:00», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що також поновлюється можливість електронної оплати проїзду. Пасажирів закликали підготувати транспортні картки, платіжні додатки, включаючи Kyiv Digital.

    Нагадаємо, на початку травня київське метро практично повністю відновило перевезення пасажирів. Столична підземка працювала з 06:00 до 20:00, а в режимі укриття – цілодобово.

    Зазначимо, з 16 травня у Києві повертається плата за проїзд у громадському транспорті.

    Раніше повідомлялося, що із неділі, 15 травня, комендантська година у столиці та Київській області розпочинатиметься на годину пізніше. Вона триватиме з 23:00 до 5:00 ранку. Крім того, від 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше.

    Мер столиці нагадує, що Київ залишається головною ціллю Росії. Міський голова застеріг жителів столиці, які планують повертатися, і закликав до обережності, оскільки влада не може гарантувати безпеку, поки в Україні триває війна.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Києві продовжили час роботи метро: графік