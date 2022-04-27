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    Австрія повернула своє посольство в Київ (фото)

    Австрія повернула своїх дипломатів у Київ&nbsp; - Австрія повернула своє посольство в Київ (фото)
    Австрія повернула своїх дипломатів у Київ 
    фото: Pixabay

    У середу, 27 квітня, над будівлею посольства в Києві підняли стяг

    Посольство Австрії повернулося до Києва після евакуації через російсько-українську війну. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Австрії у Twitter.

    Австрійські дипломати уточнили, що приїхали до української столиці ще минулого тижня.

    «Ми солідарні з народом України, який зазнав безпрецедентної збройної агресії з боку РФ. Задля важливого сигналу нашої непохитної солідарності, представники нашого посольства повернулися до Києва минулого тижня», – повідомили у МЗС Австрії.

    Додамо, що у профільному міністерстві не уточнили, в якому складі дипломати повернутися в Київ.

    Станом на зараз уже близько 20 посольств різних країн повернулися працювати до Києва. На початку повномасштабної війни Росії з Україною вони евакуювали своїх дипломатів, аби не наражати їх на небезпеку.

    У воєнному Києві залишився лише посол Польщі.

    Після того, як військам РФ не вдалося миттєвого захопити українську столицю й вони почали зазнавати великих втрат, країни почали повертати своїх дипломатів в Київ.

    Наразі в головному місті України вже працюють дипломати Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Туреччини, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Ірану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану.

    Нещодавно повернулися посольство Узбекистану та Нідерландів.

    Кілька днів тому про повернення до Києва заговорили у посольстві Великої Британії.

    Нагадаємо, американські дипломати повернуться в Україну найближчого тижня.

    Як відомо, в середині лютого Держдепартамент США наказав дипломатам, які не займають критично важливих посад, виїхати з посольства США в Києві.



    Теги: Австрія МЗС Київ дипломатія посол посольство
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    Австрія повернула своє посольство в Київ (фото)