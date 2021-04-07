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    В «ніжинських» електричках побільшало вагонів

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    Попри карантин, в Києві не припиняється залізничне сполучення - В «ніжинських» електричках побільшало вагонів
    Попри карантин, в Києві не припиняється залізничне сполучення
    Ілюстративне фото

    Середня заповнюваність вагонів на цьому напрямку перевищувала 200%

    До електропоїздів, що курсують за маршрутом «Ніжин-Київ-Ніжин» додатково додано вісім вагонів. Про це повідомляє «Високий Вал» з посиланням на голову Чернігівської облдержадміністрації Анну Коваленко.

    «Саме на цьому маршруті заповнюваність вагонів пасажирами становила 202%, що в умовах поширення Covid-19 просто неприпустимо. Нагадаю, в Ніжині наразі всі ліжка для хворих на ковід заповнені, і ми вимушені перенаправляти людей на лікування в інші міста», – пише вона.

    Чернігівська ОДА продовжує роботу в цьому напрямку. Наразі тривають переговори про те, щоб Укрзалізниця випустила додатковий потяг на маршрут «Конотоп-Київ-Вінниця». Це значно розвантажить пасажиропотік між Чернігівщиною та Києвом.

    «Сподіваюсь вдало завершити консультації з «Укрзалізницею» щодо нового потяга вже наступного тижня. Хоча значною мірою вирішення цього питання залежить від міської влади Ніжина та інших територіальних громад, які мають почати на 100% сплачувати перевезення пільговиків», – сказала Анна Коваленко.

    Нагадаємо, що з 15 березня, за човниковим принципом почав курсувати модернізований електропоїзд за маршрутом «Святошин – Буча».

    Також на сайті Київради зʼявилася петиція за відкриття залізничної станції «Київська Русанівка».

    Крім того, «Укрзалізниця» повідомила, що попри потрапляння Києва до «червоної» карантинної зони, поїзди будуть здійснювати у місті висадку та посадку пасажирів.

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    Теги: Київ Укрзалізниця Чернігівщина потяг перевезення Анна Коваленко
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