В «ніжинських» електричках побільшало вагонів

Середня заповнюваність вагонів на цьому напрямку перевищувала 200%

До електропоїздів, що курсують за маршрутом «Ніжин-Київ-Ніжин» додатково додано вісім вагонів. Про це повідомляє «Високий Вал» з посиланням на голову Чернігівської облдержадміністрації Анну Коваленко.

«Саме на цьому маршруті заповнюваність вагонів пасажирами становила 202%, що в умовах поширення Covid-19 просто неприпустимо. Нагадаю, в Ніжині наразі всі ліжка для хворих на ковід заповнені, і ми вимушені перенаправляти людей на лікування в інші міста», – пише вона.

Чернігівська ОДА продовжує роботу в цьому напрямку. Наразі тривають переговори про те, щоб Укрзалізниця випустила додатковий потяг на маршрут «Конотоп-Київ-Вінниця». Це значно розвантажить пасажиропотік між Чернігівщиною та Києвом.

«Сподіваюсь вдало завершити консультації з «Укрзалізницею» щодо нового потяга вже наступного тижня. Хоча значною мірою вирішення цього питання залежить від міської влади Ніжина та інших територіальних громад, які мають почати на 100% сплачувати перевезення пільговиків», – сказала Анна Коваленко.

Нагадаємо, що з 15 березня, за човниковим принципом почав курсувати модернізований електропоїзд за маршрутом «Святошин – Буча».

Також на сайті Київради зʼявилася петиція за відкриття залізничної станції «Київська Русанівка».

Крім того, «Укрзалізниця» повідомила, що попри потрапляння Києва до «червоної» карантинної зони, поїзди будуть здійснювати у місті висадку та посадку пасажирів.