На сайті Київради зʼявилася петиція за відкриття залізничної станції «Русанівка»

Платформа на Русанівці не використовується за призначенням вже поняд 10 років

Таких петицій вже було декілька, але закинута станція продовжує руйнуватись

Петиція з вимогою відкрити зупинку міської електрички «Київська Русанівка» та зробити безпечний перехід через колії поблизу неї зʼявилася на сайті Київської міської ради.

«Київська Русанівка – зупинний пункт, відкритий у 1974 році через появу та забудову масиву Русанівка. Після запуску у 2011 році міської електрички зупинний пункт був закритий. Повторне введення в дію планувалося у 2013 році разом із пуском третьої черги міської електрички, але залишається не введеним і станом на 2021 рік. З 1974 року кількість мешканців масивів Русанівка, Березняки, Соцмісто, потроїлась – особливо після введення в експлуатацію ЖК «Комфорт таун» з 30 000 мешканців. Але інфраструктура цієї частини міста досить обмежена. Школи, дитячі садочки є не в достатній кількості. Навіть виїзд машиною є практично неможливим в часи пік. Просимо розглянути запуск пункту міської електрички Русанівка для того, щоб зробити можливим швидке пересування містом для мешканців Русанівки, Березняків, Соцміста», – пише автор петиції Олеся Назаренко.

Також автор просить зробити безпечний перехід в цій зоні – за зразком того, що зроблений на станції «Троєщина-2».

Як зазначає «Хмарочос», роботи з проєктування реконструкції станції припинилися ще в 2013 через значні борги міста перед «Укрзалізницею», яка на той час керувала проєктом. У 2015 році електричку передали на баланс Київпастрансу, що не врятувало цей вид транспорту.

Особливо погіршилася робота міської електрички у 2019 році, а «Київпастранс» та Укрзалізниця лише обмінювалися взаємними звинуваченнями.

Водночас Укрзалізниця заявила про наміри повернути собі на баланс міську електричку та інтегрувати її у проєкт Kyiv City Express, який передбачає об’єднати міське та приміське залізничне сполучення та оновити рухомий склад. Схема сполучення в Києві та області, за цим проєктом, включає «Київську Русанівку», «Протасів яр» та «Либідську». Останню потрібно буде будувати з нуля, в той час як перші дві можна реконструювати.

Цьогоріч Укрзалізниця поновила обговорення проєкту Kyiv City Express і навіть запустила кілька додаткових поїздів на приміському сполученні. Зокрема, з 15 березня за човниковим принципом почав курсувати потяг з Києва до Бучі.