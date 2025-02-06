В Обухові і районі зросла вартість проїзду у приміських маршрутках

Перевізник зазначає, що зростання тарифу пов'язане з підвищенням вартості складових собівартості перевезень

З 6 лютого здорожчала вартість проїзду у приміських маршрутках на автобусних маршрутах, які обслуговує ТОВ «Обухівтранс». Про це повідомляють місцеві пабліки.

Згідно з повідомленням, вартість проїзду на приміському маршруті №313 Українка-Київ та №311 Обухів-Київ до автостанції «Видубичі» тепер становить 70 грн.

В оголошенні перевізник зазначає, що зростання тарифу пов'язане з підвищенням вартості складових собівартості перевезень та з метою забезпечення стабільної роботи пасажирського автомобільного транспорту й недопущення зупинки перевезень пасажирів. На сайті ж інформація про зміни в тарифах відсутня.

Вартість проїзду на приміському маршруті №313 Українка-Київ АС «Видубичі» становитиме 70 грн фото: Підслухано Обухів, Facebook

Змінюється також і вартість проїзду на міжміському маршруті Долина-Київ АС «Видубичі». З 6 лютого вартість квитка в один бік становить 115 грн. Вартість проїзду на міжміському маршруті Долина-Обухів становить 45 грн.

Вартість проїзду на міжміському маршруті Долина-Київ АС «Видубичі» з 6 лютого становить 115 грн фото: Оксана Поповіченко, «Підслухано Обухів», Facebook

В Асоціації перевізників Київської області підтвердили підвищення тарифів. Голова Асоціації Олексій Павленко зазначає, що поступове підвищення тарифу, наприклад, на 10 гривень щороку, було б менш відчутним для пасажирів, ніж одразу на 20, 25 гривень. Проте перевізники ухвалили саме таке рішення. Це вже друге коригування тарифів з початку повномасштабної війни.

«Востаннє перевізники переглядали тарифи 2022 року. За цей час зросли ціни буквально на все – пальне, запчастини, газ, електроенергію, весь сегмент ринку. Наприклад, на 300% зросло страхування комерційного транспорту та страхування життя пасажирів, збільшено військовий збір. Тож збільшення тарифу під час війни – це непопулярний, але вимушений крок, адже здорожчання, яке відбувається, не компенсуватиме всіх втрат перевізників, а є лише легким індексуванням розміру тарифу», – заявив Олексій Павленко, голова Асоціації перевізників Київської області.

В Асоціації погоджуються, що нові цінники можуть шокувати пасажирів, адже одна річ, коли ціни в магазинах змінюються у бік збільшення на одну гривню, а зовсім інша, коли вартість проїзду в одну мить зростає на 10-15-25 гривень. Цікаво, що проїзд у приміських маршрутках не здорожчав в один день, а перевізники роблять це поступово, розміщуючи оголошення в салонах автобусів.

В Асоціації додають, що подібне відбувається через гіперінфляцію в країні.

«Що таке зараз 70 гривень? Це лише дві чашки кави. На ці гроші вже навіть пачку цигарок не купиш. І до магазину люди ходять з купюрами, де три нулі. Тому перевізники змушені йти на підвищення тарифів, бо якщо вони не покриватимуть витрати, то їм доведеться згортати свої потужності. Переходити до так званої оптимізації, тобто випускати на лінію не 10 автобусів, а п'ять. А це загрожує тим, що вони не зможуть вивозити всіх охочих, хто користується цим видом транспорту», – підсумовує Олексій Павленко.

Раніше у Мережі писали про здорожчання проїзду в автобусах з Василькова до Києва з 50 до 75 гривень.