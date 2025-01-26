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На Київщині підлітки жорстоко побили хлопця у підвалі: поліція відреагувала

Іванна Гончар
glavcom.ua
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На Київщині підлітки жорстоко побили хлопця у підвалі: поліція відреагувала
Побиття підлітка на Київщині
скриншот з відео

Поліція встановлює обставини та всіх учасників бійки

Ввечері 25 січня, мережею поширилось відео, на якому група підлітків заштовхала хлопця у підвал однієї з багатоповерхівок. Після цього підлітки почали його бити. Правоохоронці розпочали перевірку за цим фактом.

Повідомляється, що поліція Київщини проводить перевірку за фактом побиття юнака на Бучанщині. Інцидент стався у одному з житлових комплексів Софіївської Борщагівки, що розташована в передмісті Києва. Відомо, що правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж в одному з Telegram каналів, виявили відео, на якому підлітки бʼють хлопця.

На відео видно, що один з учасників бійки продовжував бити хлопця ногами та руками, допоки його не відтягнув інший юнак. Інші ж учасники події фільмували це все на відео та дивились чи не проходять повз підвалу мешканці будинку.

Інформацію щодо дати цього інциденту та чи було звернення від потерпілого або його родичів до правоохоронних органів, у поліції не надали. Також зазначено, що працівники поліції внесли відомості до Єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.
Наразі поліцейські встановлюють обставини вказаної події та всіх учасників. Зауважимо, що нині прослідковується страшна тенденція серед підлітків. Всі бійки вони почали фільмувати на відео та поширювати в місцевих пабліках.

До слова, мережею поширилось відео, на якому двоє дівчат повалили одна одну на землю та побилися. Поліція Івано-Франківської області розслідує обставини конфлікту між двома неповнолітніми дівчатами.

Нагадаємо, що столичні правоохоронці встановили всіх учасників конфлікту, в якому побили 13-річну школярку в Оболонському районі Києва. Серед них і ті, хто вдарив дівчинку по обличчю. 

Також ми писали, що у Білій Церкві група підлітків побила 12-річну дівчинку. Серед зловмисників однолітки дитини, а також хлопці 15-ти та 16-ти років. Виявивши у соціальних мережах інформацію про побиття неповнолітньої дівчинки в Білій Церкві, Офіс Омбудсмана відреагував на інцидент і порушення прав людини.

Раніше ми повідомляли, що у Хмільницькому районі 13-річний підліток побив шестикласника, знявши це на відео.

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Теги: відео Київщина Київ діти бійка поліція

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