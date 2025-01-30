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В Ірпінській громаді екологічна інспекція виявила незаконне звалище шин

Ірина Міллер
glavcom.ua
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В Ірпінській громаді екологічна інспекція виявила незаконне звалище шин
Несанкціоноване розміщення відпрацьованих шин та інших відходів зафіксовано на площі 12 кв. м.
фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу, Facebook

Інспекція направила лист-вимогу до Ірпінської міської ради про вжиття заходів

В Ірпінській громаді екологічна інспекція виявила незаконне звалище шин. Про це повідомила Державна екологічна інспекція Столичного округу.

Зазначається, що державні інспектори провели огляд земельної ділянки в межах Ірпінської територіальної громади.

При візуальному огляді було виявлено несанкціоноване розміщення відпрацьованих шин та інших відходів на площі 12 метрів квадратних.

Інспектор склав акт огляду земельної ділянки на предмет порушення природоохоронного законодавства.

Інспекція направила лист-вимогу до Ірпінської міської ради про вжиття заходів щодо приведення вказаної ділянки у належний стан
Інспекція направила лист-вимогу до Ірпінської міської ради про вжиття заходів щодо приведення вказаної ділянки у належний стан
фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу, Facebook

Також інспекція направила лист-вимогу до Ірпінської міської ради про вжиття заходів щодо приведення вказаної ділянки у належний стан. 

Нагадаємо, земельну ділянку на Трухановому острові перетворили на сміттєзвалище. Через це будуть судити посадовця генпідрядника будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Прокурори Подільської окружної прокуратури міста Києва скерували до суду обвинувальний акт відносно посадовця товариства-генпідрядника будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу за фактом забруднення земель відходами та будівельним сміттям (ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 364-1 КК України). Встановлено, що у 2019 році начальник будівельної дільниці, перебуваючи у змові з посадовцями двох субпідрядних організацій, забруднювали відходами земельну ділянку на території Труханового острова.

Раніше столичні поліцейські викрили підприємство у забруднені земель Київщини на понад 9 млн грн. Як зазначається, 44-річний директор товариства та п’ять його працівників, не маючи жодної ліцензії та відповідної матеріально-технічної бази, укладали договори з іншими державними та приватними підприємствами щодо надання їм послуг з утилізації небезпечних відходів.

Згідно з експертним висновком, земельні ділянки, забруднені міддю, хромом, цинком та фосфором, а збиток, завданий державним інтересам сягає понад 9 млн грн.

 

 

Теги: Київщина Ірпінь екологія звалище інспекція

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