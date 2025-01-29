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Ціни на нафту впали: що стало причиною

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ціни на нафту впали: що стало причиною
Минулого тижня запаси сирої нафти та бензину в США зросли, а запаси дистиляту, навпаки, скоротилися
фото з відкритих джерел

Ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 18 центів

У середу, 29 січня, ціни на нафту знизилися через зростання запасів сирої нафти в США та ослаблення занепокоєння щодо постачання з Лівії. Про це повідомляє Reuters

Зазначається, що ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 18 центів (0,2%) і склали $77,31 за барель, тоді як американські ф’ючерси знизилися на 15 центів (0,2%) до $73,62 за барель.

За даними ринкових джерел, минулого тижня запаси сирої нафти та бензину в США зросли, а запаси дистиляту, навпаки, скоротилися. Очікується, що Управління енергетичної інформації (EIA) Міністерства енергетики США оприлюднить офіційні дані 29 січня.

Головний аналітик Sunward Trading Чіокі Чен зазначив, що додатковий тиск на ринок спричинило розв'язання проблем із постачанням у Лівії.

Побоювання щодо перебоїв у постачанні зменшилися після заяви державної компанії National Oil Corp у вівторок. Компанія повідомила, що експорт працює у штатному режимі після переговорів із протестувальниками, які вимагали призупинення навантаження в одному з ключових нафтових портів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп хоче, щоб Саудівська Аравія знизила ціну на нафту. На його думку, це допоможе закінчити війну в Україні. Про це глава Сполучених Штатів заявив під час онлайн-виступу на Економічному форумі в Давосі.

До слова, аби війна в Україні припинилася потрібно знизити ціну на нафту до $45 за барель. Про це заявив спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог.

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Теги: нафта гроші ціни Лівія США

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