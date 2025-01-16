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У Києві рекордно зросли ціни на яблука: фото із супермаркетів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві рекордно зросли ціни на яблука: фото із супермаркетів
На початку січня українські садівники почали активно підвищувати ціни на високоякісні яблука
фото: glavcom.ua

Нинішні ціни на яблука в Україні в середньому на 61% перевищують рівень аналогічного періоду торік

Цієї зими у порівнянні з минулою у Києві рекордно зросли ціни на яблука. «Главком» перевірив вартість найпопулярнішого серед українців фрукту у мережі супермаркетів столиці. 

Найдешевшими виявилися яблука вітчизняного виробництва без вказання сорту у мережі супермаркетів «Варус» – кілограм коштує 32,90 та 34,90 грн.

Яблуко українське у мережі супермаркетів «Варус» у Києві
Яблуко українське у мережі супермаркетів «Варус» у Києві
фото: glavcom.ua
Яблука у супермаркеті «Варус»
Яблука у супермаркеті «Варус»
фото: glavcom.ua

Відбірні яблука у супермаркетах коштують у межах 60 грн за кілограм.  Так, яблука сорту «Гала» можна придбати по ціні 59,90 за кілогам. У таку ж ціну обійдуться і яблука «Голден Делішес».

Відбірне яблуко «Гала» коштує 59,90 за кіло
Відбірне яблуко «Гала» коштує 59,90 за кіло
фото: glavcom.ua
Відбірне яблуко «Голден Делішес» коштує 59,90 за кіло
Відбірне яблуко «Голден Делішес» коштує 59,90 за кіло
фото: glavcom.ua

Трохи дешевше коштують відбірні яблука сорту «Фуджі» у мережі «Сільпо» – кілограм можна придбати за 54,99 грн. 

Відбірне яблуко «Фуджі» коштує 54,99 за кіло
Відбірне яблуко «Фуджі» коштує 54,99 за кіло
фото: glavcom.ua

На дві гривні дешевше коштують відбірні яблука сорту «Ред принц».

Відбірне яблуко «Ред принц» коштує 52,99 за кіло
Відбірне яблуко «Ред принц» коштує 52,99 за кіло
фото: glavcom.ua

Яблука сорту «Ред Чіф» коштують трохи дешевше, по  49 грн за кілограм. 

Яблуко відбірне «Ред Чіф» у мережі «Сільпо»
Яблуко відбірне «Ред Чіф» у мережі «Сільпо»
фото: glavcom.ua

У мережі супермаркетів «Сільпо» також можна знайти яблука і по 47 грн. за кілограм.

Вибір яблук у супермаркетах
Вибір яблук у супермаркетах
фото: glavcom.ua

До речі, у регіонах ситуація з цінами не краща. Так, у супермаркеті «Пан Економ» на Вінничині українські яблука сорту «Голден» можна придбати по 4,50 грн. Щоправда, це ціна не за кілограм, а за 100 грамів продукту. 

Яблука «Голден» у супермаркеті «Пан Економ» на Вінничині
Яблука «Голден» у супермаркеті «Пан Економ» на Вінничині
фото: glavcom.ua

Як повідомлялося раніше, на початку січня українські садівники почали активно підвищувати ціни на високоякісні яблука. Ключові гравці ринку пов'язують зростання цін із помітним пожвавленням торгово-закупівельної активності у цьому сегменті. Про це повідомляють аналітики EastFruit. За словами виробників, інтерес до цієї продукції зростає серед покупців різних категорій. Високоякісні яблука з українських господарств реалізуються за ціною від 25 до 32 грн/кг (0,59-0,76 дол./кг), залежно від сорту, якості та обсягів партії. У порівнянні з кінцем минулого тижня, це на 13% дорожче.

Обмежена пропозиція якісних яблук на ринку України також сприяє зростанню цін. Наразі багато садівників пропонують продукцію, якість якої знизилася через тривале зберігання. У той же час, якісні яблука здебільшого відправляються на експорт або зберігаються для продажу навесні. Зазначимо, що нинішні ціни на яблука в Україні в середньому на 61% перевищують рівень аналогічного періоду торік.

Також в Україні може вирости у ціні один з основних овочів у раціоні – картопля. Про це повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка в ефірі «Українського Радіо». Експерт зазначив, що в квітні 2025 року переважна більшість картоплі на поличках буде імпортною.

Окрім того, у 2024 році в Україні за філіжанку еспресо потрібно було заплатити в середньому 31 грн. Це на 11% дорожче, ніж у 2023 році. Найдорожча філіжанка кави була на Одещині, а найдешевша – на Хмельниччині та Сумщині. Станом на кінець грудня найдорожчу каву в Україні, як і у 2023 році, продавали на Одещині: 40 грн за філіжанку. Лише за рік ціна у регіоні зросла на 20%. Далі йде Львівщина, де чашка еспресо коштує 39 грн. Третю сходинку посіла Волинська область, де за порцію еспресо просять 37 грн.

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Теги: Київ продукти ціни фрукти

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