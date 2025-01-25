Атака на Київщину: момент удару по багатоповерхівці потрапив на відео

Багатоповерхівка постраждала на Київщині через російську атаку

РФ вдарила по багатоповерхівці на Київщині

У ніч проти 25 січня Росія атакувала Київщину. Момент удару по багатоповерхівці потрапив на відео. Відповідні кадри з'явилися у мережі.

Тимчасовий в.о голови Київської ОДА Микола Калашник повідомив, що у багатоповерхівці пошкоджено балкони, вибиті віконні рами. В одному з під’їздів зруйновано перекриття сходової клітини.

Нагадаємо, що уночі 25 січня Росія атакувала Київщину. Внаслідок чого в одному з населених пунктів області пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок. В іншому районі внаслідок падіння уламків збитої цілі відбулося загоряння виробничого підприємства на площі 600 м кв. Пожежа ліквідована.

Як повідомлялося, у столиці та Київській області повітряна тривога тривала понад годину. Вона була пов'язана із загрозою ударних БпЛА.