РФ запустила по Україні понад 60 дронів: постраждали три області

Ворожі БпЛА завдали шкоди на Київщині, Черкащині та Хмельниччині

Російські терористи вночі атакували Україну 61-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також двома керованими авіаційними ракет Х-59/69. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.

Дрони запускали із Орла, Курська, Брянська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська.

«Станом на 09:30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 46-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій та Кіровоградській областях», – йдеться в повідомленні.

Ще 15 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Збиті ворожі БпЛА завдали шкоди на Київщині, Черкащині та Хмельниччині. Пошкоджено будівлі підприємств, установ, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога.

Нагадаємо, у ніч проти 25 січня Росія атакувала Київщину. Внаслідок чого в одному з населених пунктів області пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок. В іншому районі внаслідок падіння уламків збитої цілі відбулося загоряння виробничого підприємства на площі 600 м кв. Пожежа ліквідована.

Момент удару по багатоповерхівці потрапив на відео. Відповідні кадри з'явилися у мережі.

Також російські терористи поцілили по критичній інфраструктурі на Черкащині.

До слова, триває 1067-й день повномасштабної війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 190 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.