Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 29 січня
Синоптики прогнозують вночі та вранці у східних областях подекуди туман
У середу, 29 січня, більшість території України продовжуватиме перебувати в полі підвищеного атмосферного тиску, лише на погоду західних областей впливатиме малоактивний атмосферний фронт, який переміститься з Західної Європи і зумовить там місцями невеликий дощ. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Вночі та вранці у східних областях подекуди туман.
Вітер переважно південний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла, у східних областях від 3° тепла до 2° морозу; вдень 5-10° тепла, на півдні та заході країни 9-14° тепла.
На Київщині очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 5-10° тепла.
У Києві вночі 2-4° тепла, вдень 7-9°.
Коментарі — 0