Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 29 січня

Синоптики прогнозують вночі та вранці у східних областях подекуди туман

У середу, 29 січня, більшість території України продовжуватиме перебувати в полі підвищеного атмосферного тиску, лише на погоду західних областей впливатиме малоактивний атмосферний фронт, який переміститься з Західної Європи і зумовить там місцями невеликий дощ. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вночі та вранці у східних областях подекуди туман.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Прогноз погоди на 29 січня фото: Укргідрометцентр

Температура вночі 2-7° тепла, у східних областях від 3° тепла до 2° морозу; вдень 5-10° тепла, на півдні та заході країни 9-14° тепла.

На Київщині очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 5-10° тепла.

У Києві вночі 2-4° тепла, вдень 7-9°.