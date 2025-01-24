Саудівська Аравія прокоментувала пропозицію Трампа знизити ціну на нафту

Президент США хоче, щоб Саудівська Аравія знизила ціну на нафту, що, на його думку, допоможе закінчити війну в Україні

Саудівська Аравія зосереджена на стабільності нафтового ринку. Про це заявив міністр економіки Саудівської Аравії Фейсал Алібрагім, повідомляє Reuters.

Міністр прокоментував запитання про те, чи знизить Саудівська Аравія ціну на нафту після прохання американського президента Дональда Трампа.

«Позиція королівства, позиція ОПЕК, спрямована на довгострокову стабільність ринку, щоб гарантувати достатню пропозицію для зростаючого попиту», – каже він.

Алібрагім сказав, що $600 млрд розширення інвестицій і торгівлі зі Сполученими Штатами охоплюють інвестиції, а також закупівлі в державному і приватному секторах.

«Ця цифра відображає інвестиції, закупівлі, державний і приватний сектор, і це просто дзеркальне відображення міцних стосунків. З початку реалізації Vision 2030 і до 2030 року ми вклали в економіку в 12 разів більше», – сказав Алібрагім, відповідаючи на запитання, чи збільшить королівство цю цифру до $1 трлн, як запропонував на форумі Трамп.

Програма Vision 2030, запущена 2016 року, спрямована на реформування економіки Саудівської Аравії з метою зниження залежності від вуглеводнів, створення робочих місць і будівництва нових галузей.

«Позиція Саудівської Аравії полягає в тому, щоб мати міцне партнерство з усіма її партнерами та друзями. Тарифи використовувалися як інструмент в економіці, коли вони були призначені для досягнення мети і обмежені в часі. Тарифи можуть допомогти створити конкурентне середовище, щоб місцеві галузі могли почати роботу», – сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп хоче, щоб Саудівська Аравія знизила ціну на нафту. На його думку, це допоможе закінчити війну в Україні.

Як відомо, минулого року імпорт сирої нафти в Китай із Росії зріс на 1%, досягнувши рекордного рівня. Водночас імпорт з Саудівської Аравії зменшилися на 9%. Причиною цьому стало те, що переробники шукали дешевшу російську нафту для компенсації ослаблення маржі.

За даними Головного митного управління Китаю, обсяги постачання з Росії, включаючи трубопровідні та морські постачання, склали 108,5 млн метричних тонн, що відповідає 2,17 млн барелів на добу.

Саудівська Аравія, найбільший виробник Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), поставила 78,64 млн тонн, або близько 1,57 млн барелів на добу, що менше порівняно з 1,72 млн барелів на добу у 2023 році.

Протягом більшої частини 2024 року імпорт саудівської нафти до Китаю обмежувався зростанням частки дешевшої нафти з Росії та Ірану через вищі ціни. У четвертому кварталі частка Саудівської Аравії на ринку зросла після значного зниження цін з боку ОПЕК і скорочення постачань з Ірану.

До слова, нафтові ціни досягли найвищого рівня за останні кілька місяців, продовживши зростати на тлі нових американських санкцій проти російської нафти.