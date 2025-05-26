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В одному з університетів Києва відкриється Музей Параджанова

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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В одному з університетів Києва відкриється Музей Параджанова
Сергій Параджанов, 1984 рік
фото: Юрій Мечітов

Експозицію музею було зібрано з рідкісних матеріалів, колажів та особистих речей митця

27 травня об 11:30 у Київському міжнародному університеті відкриють культурно-освітній простір, присвячений життю та творчості Сергія Параджанова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент культури КМДА.

Експозицію музею було зібрано з рідкісних матеріалів, колажів та особистих речей митця. 

На відкритті музею презентують авторські інсталяції, присвячені творчості Параджанова, та покажуть виставу «Тіні забутих предків» у виконанні акторів театру українського фольклору «Берегиня».

Відкриття культурного простору відбудеться 27 травня об 11:30. Київський міжнародний університет розташовано на вулиці Львівській, 49. 

Сергій Параджанов – український та вірменський кінорежисер, сценарист, композитор, один із найвпливовіших митців ХХ століття, який зумів перевершити кордони часу, жанру й національностей.

З Україною пов'язана значна частина творчої біографії Сергія Параджанова. Тут він створив фільми «Наталія Ужвій», «Золоті руки», «Думка» (всі – 1957), «Перший парубок» (1958), «Українська рапсодія» (1961) «Квітка на камені» (1962, у співавторстві з Анатолієм Слісаренком). Його творчість змінила саме уявлення про кінематограф і глибоко вплинула на розвиток української та світової культури.

Кадр з фільму «Тіні забутих предків» Параджанова
Кадр з фільму «Тіні забутих предків» Параджанова
скриншот відео

Створений ним фільм «Тіні забутих предків», заснований на однойменній повісті Михайла Коцюбинського, приніс Параджанову иіжнародне визнання та посідає перше місце у списку 100 найкращих українських фільмів.  

Кінострічка отримала 39 міжнародних нагород, 28 призів на кінофестивалях (із них – 24 гран-прі) у двадцять одній країні. Параджанову надсилали свої вітання Фелліні, Антоніоні, Куросава; існує легенда, що Анджей Вайда став перед ним на коліна й поцілував руку, дякуючи за цей шедевр. 

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Теги: Київ музей Анджей Вайда університет фільм Сергій Параджанов

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