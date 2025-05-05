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Суд заборонив будівництво 16-поверхового ЖК біля Музею видатних діячів у Києві

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Суд заборонив будівництво 16-поверхового ЖК біля Музею видатних діячів у Києві
Новобудову планували зводити впритул до Будинку Саксаганського, що б відділило його від решти будівель музею
фото: скриншот Google Maps

«Будівництво комплексів створило б загрозу для об’єктів культурної спадщини, розташованих поруч»

У Києві не дозволили збудувати офісно-житловий та готельний комплекси впритул до Музею видатних діячів української культури й будинку, де мешкав актор і режисер Панас Саксаганський. Як передає «Главком», про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Правоохоронці розповіли, що приватне товариство подало позов із вимогою дозволити земляні роботи в охоронній зоні музею.

Суд першої інстанції відмовив забудовникові в задоволенні позову, але той вирішив оскаржити це рішення. Однак Шостий апеляційний адміністративний суд підтримав позицію прокурора та відхилив апеляційну скаргу.

В Офісі генпрокурора пояснили, що будівництво комплексів створило б загрозу для об’єктів культурної спадщини, розташованих поруч, з огляду на їхній технічний стан, вік і конструктивні особливості.

До складу музейного комплексу входять будинки, де жили сім’ї Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського й Михайла Старицького. Від 1985 року садиби мають статус охоронної зони й будувати споруди висотою понад 27 метрів поруч із музеєм заборонено. ТОВ «Рестін» планувало збудувати впритул до садиби Саксаганського 16-поверховку з підземним паркінгом висотою 57 метрів. 

Якби ЖК побудували, він розділив би музей на дві частини. Це відділить будинок, де жив Панас Саксаганський, від садиб Лисенка, Старицького й Косачів.  

Наразі в садибі, де раніше жив Саксаганський, проводять протиаварійні роботи для подальшого збереження будинку. Надалі планують реставрацію з пристосуванням під музей.

Нагадаємо, 21 квітня, в Господарському суді міста Києва відбудеться розгляд справи № 910/3452/25 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Протасів Яр» до Київради з вимогою скасувати рішення Київради про статус землі, що розташована в заказнику «Протасів Яр». 

Боротьба за Протасів Яр триває, всіх небайдужих просять підтримати тих, хто хоче зберегти зелене урочище для Києва і майбутніх поколінь.

До слова, на схилі вулиці Мар'яненка у Києві, над величезним будівельним майданчиком, почала рухатись земля. Маленька тріщина стала цілим котлованом просто біля фасаду будинку неподалік. Вчора на прибудинковій терирорії впало дерево. Про катастрофічну ситуацію повідомив очільник Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея, інформує «Главком».

Він повідомив, що на Печерську біля будинку на Марʼяненка, 14, пішли тріщини в землі. Вони зʼявилися цієї весни після початку будівництва на Мечнікова 7Б. Земля поповзла після того, як будівельники звели нижче по схилу пагорба підпірну стінку та вивезли сотні вантажівок землі з місця, де має бути фундамент новобудови. 

Також суд скасував дозвіл на будівництво скандального ЖК на Осокорках.

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Теги: будівництво музей забудова Київ

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