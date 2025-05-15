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Київ збільшив щорічну одноразову матеріальну допомогу військовим з інвалідністю І та ІІ групи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київ збільшив щорічну одноразову матеріальну допомогу військовим з інвалідністю І та ІІ групи
Для отримання допомоги необхідно бути зареєстрованим у Києві до 28 лютого 2025 року та продовжувати мати безперервну реєстрацію у столиці
фото: glavcom.ua

Громадянам, які раніше отримували допомогу, повторно звертатися до КМДА для її перерахування не потрібно

Київська міська влада збільшила розмір щорічної одноразової матеріальної допомоги для киян-захисників та захисниць з інвалідністю І та ІІ групи. Відтепер розмір виплат становитиме 40 тис. грн для осіб з інвалідністю І групи та 30 тис. грн для осіб з інвалідністю ІІ групи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію

Зазначається, що рішення про збільшення виплат було ухвалено з метою посилення підтримки осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни. Тим, хто вже отримав виплати у 2025 році до внесення змін, буде здійснено доплату.

Для отримання допомоги необхідно бути зареєстрованим у Києві до 28 лютого 2025 року та продовжувати мати безперервну реєстрацію у столиці. Для внутрішньо переміщених осіб з цим статусом вимагається довідка про реєстрацію в Києві щонайменше за рік до подання заяви, а до переміщення – реєстрація на тимчасово окупованих або прифронтових територіях та відсутність власної нерухомості на підконтрольній Україні території.

Громадянам, які раніше отримували допомогу, повторно звертатися до Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА для її перерахування не потрібно. Ті, хто оформлює її вперше, можуть звернутися до Київ Мілітарі Хабу або подати заявку онлайн через «Електронний кабінет Захисників» на міському Порталі послуг.

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи можуть подавати документи на призначення субсидії на оренду житла. Її надаватимуть за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової допомоги.

До слова, українці із п’яти прифронтових областей можуть отримати грошову допомогу від Естонії протягом трьох місяців. Програма охоплює мешканців Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей, які належать до вразливих категорій. 

Теги: Київ гуманітарна допомога військові

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