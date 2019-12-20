Поліція попередила мешканців Київщини про штраф за вирубку ялинок



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Крім штрафу, за кожне незаконно зрізане дерево стягується сума нанесених збитків

Напередодні новорічних свят поліція Київщини нагадує громадянам, що незаконна порубка дерев тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.

Так, згідно зі ст. 65 (Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка) КУпАП передбачається стягнення штрафу з громадян від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і з посадових осіб - від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Окрім цього, за кожне незаконно зрізане дерево стягується сума нанесених збитків, яка залежить від діаметра стовбура зрізаного дерева.

У випадку, якщо незаконна порубка дерев або чагарників у лісах заподіяла істотну шкоду, тобто таку, яка у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, або іншу істотну шкоду, завдану навколишньому природному середовищу в частині забезпечення ефективної охорони, належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів, - передбачається кримінальна відповідальність згідно зі ст. 246 Кримінального кодексу України.

Поліція Київщини закликає не порушувати чинне законодавство. Також поліція звертається до небайдужих громадян: «Якщо вам стало відомо про незаконну вирубку дерев, їх подальше транспортування або продаж - негайно повідомляйте на спецлінію «102».

Як повідомлялося, до 31 грудня у Києві функціонуватимуть 97 законно розміщених сезонних ярмарків із продажу натуральних хвойних дерев і новорічних прикрас.

Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» уже розпочало кампанію з попередження самовільних порубок ялинок у передноворічний період 2020 року. Також облаштовано 15 пунктів прийому новорічних дерев у кожному районі Києва.