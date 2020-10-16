Васильків і Бориспільський район потрапили до «червоної» карантинної зони
Нове зонування почне діяти з понеділка
З 19 жовтня в місті Васильків та у Бориспільському районі встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19. Таке рішення ухвалено на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулося 15 жовтня.
На території м. Васильків та Бориспільського району забороняється:
- відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім учнів (вихованців) спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів за умови дотримання в них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учнів (вихованців);
- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері культури, крім відвідувачів «автоконцертів»;
- приймання відвідувачів у кінотеатрах (крім «автокінотеатрів»);
- приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
- відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання;
- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення.
Крім того, «помаранчевий» рівень встановлено у:
- м. Біла Церква,
- Бориспіль,
- Ірпінь,
- Обухів,
- Переяслав (Переяслав-Хмельницький),
- Фастів,
- Васильківському,
- Києво-Святошинському,
- Обухівському,
- Фастівському районах.
«Жовтий» рівень встановлено у:
- м. Березань,
- Бровари,
- Буча,
- Ржищів,
- Славутич,
- Баришівському,
- Білоцерківському,
- Богуславському,
- Бородянському,
- Броварському,
- Вишгородському,
- Володарському,
- Згурівському,
- Іванківському,
- Кагарлицькому,
- Макарівському,
- Миронівському,
- Переяслав-Хмельницькому,
- Поліському,
- Рокитнянському,
- Таращанському,
- Тетіївському,
- Яготинському районах.
Новий розподіл набуде чинності з 00:00 19 жовтня.
Ситуацію буде переглянуто на наступному засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС. Якщо динаміка погіршиться, обмеження посиляться.
Як повідомлялося, станом на ранок 16 жовтня в Київській області зафіксовано 12207 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 229 осіб.
Згідно з новим епідеміогологічним зонуванням місто Київ залишається у «помаранчевій» зоні.