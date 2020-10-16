Васильків і Бориспільський район потрапили до «червоної» карантинної зони



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Нове зонування почне діяти з понеділка

З 19 жовтня в місті Васильків та у Бориспільському районі встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19. Таке рішення ухвалено на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулося 15 жовтня.

На території м. Васильків та Бориспільського району забороняється:

відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім учнів (вихованців) спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів за умови дотримання в них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учнів (вихованців);

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері культури, крім відвідувачів «автоконцертів»;

приймання відвідувачів у кінотеатрах (крім «автокінотеатрів»);

приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення.

Крім того, «помаранчевий» рівень встановлено у:

м. Біла Церква,

Бориспіль,

Ірпінь,

Обухів,

Переяслав (Переяслав-Хмельницький),

Фастів,

Васильківському,

Києво-Святошинському,

Обухівському,

Фастівському районах.

«Жовтий» рівень встановлено у:

м. Березань,

Бровари,

Буча,

Ржищів,

Славутич,

Баришівському,

Білоцерківському,

Богуславському,

Бородянському,

Броварському,

Вишгородському,

Володарському,

Згурівському,

Іванківському,

Кагарлицькому,

Макарівському,

Миронівському,

Переяслав-Хмельницькому,

Поліському,

Рокитнянському,

Таращанському,

Тетіївському,

Яготинському районах.

Новий розподіл набуде чинності з 00:00 19 жовтня.

Ситуацію буде переглянуто на наступному засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС. Якщо динаміка погіршиться, обмеження посиляться.

Як повідомлялося, станом на ранок 16 жовтня в Київській області зафіксовано 12207 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 229 осіб.

Згідно з новим епідеміогологічним зонуванням місто Київ залишається у «помаранчевій» зоні.