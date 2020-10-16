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    Новини

    Васильків і Бориспільський район потрапили до «червоної» карантинної зони

    • Розсилка
    Васильків і Бориспільський район потрапили до «червоної» карантинної зони

    Нове зонування почне діяти з понеділка

    З 19 жовтня в місті Васильків та у Бориспільському районі встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19. Таке рішення ухвалено на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулося 15 жовтня.

    На території м. Васильків та Бориспільського району забороняється:

    • відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім учнів (вихованців) спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів за умови дотримання в них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учнів (вихованців);
    • приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері культури, крім відвідувачів «автоконцертів»;
    • приймання відвідувачів у кінотеатрах (крім «автокінотеатрів»);
    • приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
    • відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання;
    • приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення.

    Крім того, «помаранчевий» рівень встановлено у:

    • м. Біла Церква,
    • Бориспіль,
    • Ірпінь,
    • Обухів,
    • Переяслав (Переяслав-Хмельницький),
    • Фастів,
    • Васильківському,
    • Києво-Святошинському,
    • Обухівському,
    • Фастівському районах.

    «Жовтий» рівень встановлено у:

    • м. Березань,
    • Бровари,
    • Буча,
    • Ржищів,
    • Славутич,
    • Баришівському,
    • Білоцерківському,
    • Богуславському,
    • Бородянському,
    • Броварському,
    • Вишгородському,
    • Володарському,
    • Згурівському,
    • Іванківському,
    • Кагарлицькому,
    • Макарівському,
    • Миронівському,
    • Переяслав-Хмельницькому,
    • Поліському,
    • Рокитнянському,
    • Таращанському,
    • Тетіївському,
    • Яготинському районах.

    Новий розподіл набуде чинності з 00:00 19 жовтня.

    Ситуацію буде переглянуто на наступному засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС. Якщо динаміка погіршиться, обмеження посиляться.

    Як повідомлялося, станом на ранок 16 жовтня в Київській області зафіксовано 12207 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 229 осіб.

    Згідно з новим епідеміогологічним зонуванням місто Київ залишається у «помаранчевій» зоні.

    Київщина епідемія карантин коронавірус
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