У Києві вже вісім шкіл закриті на карантин через коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На коронавірус захворіли 449 столичних учителів

На дистанційному навчанні загалом 598 класи

Станом на 16 жовтня у Києві на карантин закрили 8 шкіл через випадки захворювання серед вчителів. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Ситуація із захворюваністю в навчальних закладах міста, на жаль, погіршується. На сьогодні в Києві закриті на карантин вже 8 шкіл через випадки захворювання серед вчителів. Три школи – у Печерському районі, три – в Оболонському та по одній – в Подільському і Дарницькому районах», – розповів мер.

На дистанційному навчанні загалом 598 класи у 182 школах.

Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 579. Хворіють і 449 педагогів.

«У дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закрили 86 груп у 75 садках. Три садочки зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках столиці – понад 55%», – зазначив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 287231

Хворіють 159904

Одужали 121919

Померли 5408

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, за минулу добу, 15 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 455 осіб. Це на 10 більше, ніж за попередню добу (за добу 14 жовтня було 445 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 29412 випадків захворювання на Covid-19.

Нагадаємо, на канікули столичні школярі підуть із 21 жовтня.