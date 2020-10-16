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    У Києві вже вісім шкіл закриті на карантин через коронавірус

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    На коронавірус захворіли 449 столичних учителів - У Києві вже вісім шкіл закриті на карантин через коронавірус
    На коронавірус захворіли 449 столичних учителів

    На дистанційному навчанні загалом 598 класи

    Станом на 16 жовтня у Києві на карантин закрили 8 шкіл через випадки захворювання серед вчителів. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Ситуація із захворюваністю в навчальних закладах міста, на жаль, погіршується. На сьогодні в Києві закриті на карантин вже 8 шкіл через випадки захворювання серед вчителів. Три школи – у Печерському районі, три – в Оболонському та по одній – в Подільському і Дарницькому районах», – розповів мер.

    На дистанційному навчанні загалом 598 класи у 182 школах.  

    Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 579. Хворіють і 449 педагогів.

    «У дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закрили 86 груп у 75 садках. Три садочки зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках столиці – понад 55%», – зазначив Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      287231
    • Хворіють
      159904
    • Одужали
      121919
    • Померли
      5408

    Як повідомлялося, за минулу добу, 15 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 455 осіб. Це на 10 більше, ніж за попередню добу (за добу 14 жовтня було 445 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 29412 випадків захворювання на Covid-19.

    Нагадаємо, на канікули столичні школярі підуть із 21 жовтня.

    Віталій Кличко Київ школа карантин коронавірус
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