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Убивство підлітка у столичному фунікулері: ДБР розпочало кримінальне провадження

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Убивство підлітка у столичному фунікулері: ДБР розпочало кримінальне провадження
Правоохоронець убив підлітка у фунікулері
фото з відкритих джерел

З'ясувалося, що нападник працював у правоохоронних органах

У столиці 7 квітня на фунікулері було вбито підліка. Хлопцю було 16 років. Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом вбивства. Про це hromadske повідомили у пресслужбі ДБР.

З'ясувалося, що нападник працював у правоохоронних органах.

Слідство встановило, що ввечері 7 квітня між чоловіком, який служить водієм у правоохоронному органі, та неповнолітнім юнаком виник конфлікт. Після виходу з вагона фунікулера на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло й зазнав смертельного порізу шиї. Неповнолітній помер на місці.

Затриманого правоохоронця вже відсторонили від виконання своїх обовʼязків. 

Наразі проводиться комплекс оперативно-слідчих дій. Затриманому готуються оголосити підозру в навмисному вбивстві – ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Чоловікові може загрожувати від 7 до 15 років ув'язнення.

Як зазначає Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону, під час сутички потерпілий головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду медичної допомоги.

Одного з учасників 1994 року народження, який є військовослужбовцем правоохоронного органу, затримано. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру. Встановлюються всі обставини події.

Як пише «Київ Оперативний», за інформацією молодих неповнолітніх людей, у компанії яких перебував загиблий, у двері вагончика за ними зайшов чоловік, який до всіх чіплявся, нецензурно висловлювався та вліз у розмову підлітків, в тому числі запитаннями: «чи готові вони захищати Батьківщину?». Молоді люди описують чоловіка, як неадеквата.

Коли вагончик зупинився на зупинці зверху, Максим (так звали загиблого) виходив з компанії підлітків останнім. До нього підійшов згаданий вище чоловік і сказав, що перевірить як Максим готовий захищати Україну і почав його штовхати, внаслідок чого Максим впав і головою розбив скло та порізав шию.

Після цього нападник накинувся на Максима та почав душити. В результаті скло перерізало сонну артерію та молодий хлопець загинув на місці. Повідомляється, що кров залила сходи, а фунікулер зупиняли на деякий час.

У «Київпастрансі» о 20-й годині повідомляли про призупинення руху через «хуліганський випадок», не надавши жодних інших подробиць.

Раніше повідомлялося, що на Одещині чоловіки у військовій формі викрали підлітка.

Теги: Київ громадський транспорт вбивство напад поліція

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