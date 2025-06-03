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Киянин постане перед судом за будівництво ресторану на Галерній затоці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Киянин постане перед судом за будівництво ресторану на Галерній затоці
За даними прокуратури, киянин збудував ресторанний комплекс на самовільно захопленій ділянці на березі Дніпра
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Підприємець без дозволів побудував ресторанний комплекс на ділянці площею 0,5636 га в прибережній захисній смузі Галерної затоки

Киянина судитимуть за незаконне будівництво масштабного ресторанного комплексу на самовільно зайнятій ділянці в прибережній захисній смузі Дніпра. За даними прокуратури, підозрюваний не лише звів об'єкт без дозволів, а й намагався легалізувати його через підроблені документи та судові махінації. Про це повідомляє «Главком» із посилинням на Київську міську прокуратуру

Повідомляється, що Голосіївська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно киянина за фактом самовільного будівництва ресторанного комплексу на самовільно зайнятій земельній ділянці в межах прибережної захисної смуги Дніпра.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що приватний підприємець без дозволів побудував ресторанний комплекс на ділянці площею 0,5636 га в прибережній захисній смузі Галерної затоки, що в Голосіївському районі Києва.

«Для того, щоб набути право користування на цю земельну ділянку, підозрюваний підробив документи про існування цивільно-правових відносин з іншою особою та звернувся до суду з вимогою зареєструвати за ним право власності на побудований об’єкт нерухомості», – повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, отримавши позитивне рішення суду, чоловік вніс ресторанний комплекс в статутний капітал створеного ним товариства, внаслідок чого легалізував незаконно побудований об’єкт та набув право користування земельною ділянкою, яка перебуває у власності територіальної громади Києва.

Наразі обвинувальний акт направлено до суду.

У прокуратурі зазуважили, що у травні цього року Північний апеляційний господарський суд частково задовольнив позов Київської міської прокуратури та зобов’язав комерційну структуру знести самочинно збудований готельно-ресторанний комплекс та повернути територіальній громаді земельну ділянку, на якій він знаходиться.

Нагадаємо, у Києві не дозволили збудувати офісно-житловий та готельний комплекси впритул до Музею видатних діячів української культури й будинку, де мешкав актор і режисер Панас Саксаганський. 

Раніше громадська організація «Екопарк Осокорки» виграла суд і домоглася скасування дозволу ДАБІ на будівництво житлового комплексу H2O («Аж два озера»). 

Також у Києві відбулася проміжна перемога у боротьбі за Протасів Яр. Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційні скарги Київської міської ради та громадської організації «Захистимо Протасів Яр». Суд також відмовив у задоволені зустрічного позову сторони забудовника та закрив за ним провадження. 

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Теги: прокуратура будівництво документи Київ забудова

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