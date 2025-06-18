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Від російського обстрілу постраждала квартира журналіста програми «Вікна»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Від російського обстрілу постраждала квартира журналіста програми «Вікна»
Будинок журналіста розташований у Солом’янському районі Києва, навпроти будинку, у який влучила російська ракета
фото: Сергій Єременко/Facebook

Журналіст запевнив, що з ліквідацією наслідків обстрілу у власній оселі впорається самостійно

Унаслідок обстрілу Києва у ніч на 17 червня постраждала квартира журналіста програми «Вікна» на телеканалі СТБ Сергія Єременка. Про це журналіст повідомив у фейсбуці, інформує «Главком»

Будинок журналіста розташований у Солом’янському районі Києва, навпроти будинку, у який влучила російська ракета. Внаслідок ударної хвилі у квартирі вибило всі вікна, а також двері балкона.

«Пережитий досвід дуже дивний – ти дивишся на фото і відео квартири, в якій ще вчора чилив на дивані, і не усвідомлюєш масштабу того, що сталося.  Власне, і самі фото та відео учорашнього помешкання не передають цього –  ну, повилітали шибки. Ну, розтрощило вікна. Ну, посипалось скло. Жодне фото і відео не передасть цього кількасекундного, приголомшуючого грохоту будинку, по сходах якого ти ще вчора біг на роботу. Психіка жене геть думки про смерть – але, ось, пару годин тому, вона не просто дихнула тобі у вухо, а ніжно пройшлась губами по шиї, щоці, зупинилася на маківці, і раптом вирішила піти збирати свій сумний врожай в інший будинок», –  написав журналіст.  

Журналіст запевнив, що з ліквідацією наслідків обстрілу у власній оселі впорається самостійно, але його студентам з університету Гринченка, які живуть у гуртожитку, потрібна допомога.

Сергій Єременко – журналіст програми «Вікна» на телеканалі СТБ
Сергій Єременко – журналіст програми «Вікна» на телеканалі СТБ
фото: Сергій Єременко/Facebook

Нагадаємо, російські окупанти здійснили масований обстріл Києва вночі 17 червня. Під ударом опинилися житлові будинки у різних районах міста. У Солом'янському районі другу добу тривають пошуково-рятувальні роботи. Станом на 16:00 кількість жертв російського ракетного удару по дев'ятиповерхівці, за даними мера Києва Віталія Кличка, зросла до 27 людей. Всього по Києву внаслідок російської атаки в ніч на 17 червня загинули 32 людини, 134 постраждали. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

До слова, минулої ночі Київ пережив чергову жорстоку атаку з боку російських окупантів. Серед постраждалих об'єктів виявилось видавництво «Український пріоритет»

Теги: Київ війна будинок журналіст ракетна атака

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