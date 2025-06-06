У День журналіста російські війська поранили пресофіцерів ДСНС

Росіяни поранили та вбили рятувальників під час сьогоднішньої атаки на Київ

Павло Петров та Інна Жельчик перебувають у лікарні з травмами різного ступеня

Унаслідок чергового масованого удару по Києву, який російські війська завдали у ніч на 6 червня, поранення отримали пресофіцери ДСНС Києва Павло Петров, який є керівником пресслужби, та Інна Жельчик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на фотографа-документаліста Данила Павлова.

Масований обстріл забрав життя трьох рятувальників у Києві. Ще щонайменше 18 – поранені. Більшість із них постраждали під час ліквідації наслідків влучань. Коли рятувальники гасили пожежу у Солом’янському районі, ворог завдав повторного удару.

Обоє пресофіцерів ДСНС у свідомості, загрози життю немає фото: Facebook/Данило Павлов

«Паша та Інна зараз у лікарні з травмами різного ступеня. Я бачився з Павлом та Інною напередодні вчора ввечері не знав що цей День журналіста буде таким. Це – ціна яку платять ті хто показує війну світові. Хто щодня ризикує життям, щоб світ не відвертав очі. Хто рятує наші життя», – каже він, додавши, що обоє пресофіцерів ДСНС у свідомості, а загрози життю немає.

Нагадаємо, цієї ночі, 6 червня, Росія здійснила масовану атаку проти України. Під час обстрілу окупанти застосовували ракети та безпілотні літальні апарати (БпЛА). Внаслідок атаки на Київ уламки дронів та ракет фіксували у низці районів. Йдеться про Голосіївський, Солом’янський, Дарницький, Шевченківський, Деснянський і Святошинський райони.

Як повідомлялося, кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 27 осіб. Серед постраждалих у Києві рятувальники, працівники підприємств критичної комунальної інфраструктури та звичайні кияни.

До слова, у Києві на місці загибелі рятувальників створили меморіал з фото, залишками обладнання та екіпірування пожежників. Всього за декілька годин після атаки та повідомлення про смерть надзвичайників, біля тротуару зʼявився меморіал. Люди зібрали залишки обладнання та екіпірування рятувальників, принесли живі квіти та світлини загиблих.