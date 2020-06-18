Вбивство у центрі Києва: у страшному злочині підозрюється іноземець



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іноземець вистрибнув із балкона квартири, де вогнеборці знайшли тіло жінки Фото: Прокуратура Києва

Громадянину Німеччини повідомлено про підозру у вбивстві жінки

Столичними правоохоронцями повідомлено про підозру громадянину Німеччини за фактом вчинення умисного вбивства громадянки України, тіло якої після пожежі було виявлено в квартирі по вул. Михайлівській в Києві.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

За результатами проведених слідчих дій правоохоронці підозрюють у вчиненні цього вбивства 41-річного громадянина Федеративної Республіки Німеччина, який з березня 2020 року і до теперішнього часу орендував вищевказану квартиру.

«Коли рятувальники намагалися загасити пожежу в квартирі, чоловік поводився агресивно, відштовхував пожежну драбину та врешті вистрибнув з балкона. Під час гасіння пожежі у квартирі знайшли тіло жінки з ознаками насильницької смерті», - розповіли в прокуратурі.

Наразі підозрюваний перебуває в лікарні до вирішення питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, 14 червня сталася пожежа у будинку на Михайлівській, 22 у центрі Києва. Як повідомила пресслужба ДСНС, під час ліквідації пожежі столичним рятувальникам довелося боротися не лише з вогнем, а ще й людською неадекватністю. Так, о 17:05, під час ліквідації пожежі в квартирі на третьому поверсі вогнеборці встановили трьохколінну драбину для порятунку чоловіка, який перебував в помешканні. Однак потерпілий не поспішав нею скористатися, натомість, почав її відштовхувати та жбурляти у рятувальників склом. Коли ж вогнеборці відігнали агресивно налаштованого громадянина від вікна за допомогою подачі води з брансбойту, чоловік просто вистрибнув. Без видимих фізичних ушкоджень його передали бригаді швидкої.

Крім того, у соцмережі повідомляли, що під час ліквідації пожежі у квартири знайшли мертву жінку.

Пізніше інформацію про виявлення трупа підтвердили правоохоронці.