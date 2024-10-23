Вчителі, водії та кухарі: працівників яких професій бракує у столиці

Розмір заробітної плати може варіюватися залежно від досвіду, навичок та обсягу роботи

Від початку року у Києві зафіксовано понад 14 тис. вакансій від столичних роботодавців. Про це повідомила Державна служба зайнятості.

Станом на 22 жовтня в базі даних центру налічується більш ніж 3900 актуальних вакансій проти 3000 шукачів роботи. Однак детальний аналіз розкриває значні диспропорції між попитом і пропозицією робочої сили, говорять у Центрі.

Де найбільший дефіцит кадрів бракує кадрів

В освітній сфері, де на 541 вакансію претендують лише 159 шукачів. Схожа ситуація в переробній промисловості: 494 вакансії проти 162 претендентів. У транспортній сфері на 413 вакансій лише 87 шукачів. На 127 вакансій водіїв претендує 26 людей, а на 113 вакансій кухарів 23 претенденти.

Натомість у сфері держуправління на 257 вакансій претендують 458 осіб. Відносно збалансованою є ситуація у сфері оптової та роздрібної торгівлі: 493 вакансії на 466 претендентів.

Рівень зарплат

Бухгалтер (55 вакансій) – до 37 тис. грн.

Електрогазозварник (37 вакансій) – до 34 тис. грн.

Медична сестра/брат (72 вакансії) – до 25 тис. грн.

Менеджер – до 132 тис. грн.

Поліцейський поліції особливого призначення – 125 тис. грн.

Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення – 110 тис. грн.

Розмір заробітної плати може варіюватися залежно від досвіду, навичок та обсягу роботи, а також може включати додаткові винагороди.

Раніше повідомлялося, що зараз середня зарплата у Києві становить 25 тис. грн, проте, залежно від посади вона варіюється від 17 700 до 34 000 грн. Тож Київ продовжує залишатися містом з найвищими зарплатами. Найбільше у Києві отримує топменеджмент (середня цифра – 32 407 грн), автобізнес (26 157 грн) та сфера телекомунікації (24 046 грн).