У школах зʼявляться карʼєрні радники: деталі нововведення від Міносвіти

Як відомо, із 2027 року старша школа в Україні докорінно зміниться. Учні зможуть самостійно обирати предмети та профілі навчання залежно від інтересів

Сташків: «Ми не маємо великої кількості учнів, які хочуть обирати технічні профілі»

Міністерство освіти планує залучити до роботи кар’єрних радників у восьмих та девʼятих класах. Про це заступник міністра освіти Андрій Сташків розповів в інтерв'ю «Українській правді».

«Концепція старшої профільної школи передбачає наявність профілів: гуманітарних, природничих, технологічних тощо. Учень після девʼятого класу буде обирати профіль, що відповідатиме освітній траєкторії, якою він планує рухатися далі. Тому ми зараз працюємо над тим, щоб у восьмих та девʼятих класах почали працювати кар'єрні радники, які будуть допомагати з вибором профілю у 10 класі», – повідомив Сташків.

Посадовець зазначив, що їхнім завданням буде допомогти учням обирати, по-перше, ті напрями, які цікаві їм, а по-друге – ті, що потрібні для майбутніх інженерів, програмістів – спеціалістів, які зможуть працювати над розробками, зокрема, нових технологій.

«На жаль, ми дійсно не маємо великої кількості учнів, які хочуть обирати саме ці профілі. Зараз школи в старших класах мають відповідні профілі навчання, але якщо подивитися на ці дані, то понад 70% – гуманітарні», – каже Сташків.

Заступник міністра додав, що завдання реформи профільної середньої освіти зробити так, щоб учні обирали не тільки гуманітарні профілі. Є різні інструменти: обладнання шкіл хорошими STEM-лабораторіями, стимулювання учнів до вибору саме цих профілів через кар'єрних радників, інші інструменти, які ми хочемо реалізовувати.

На питання, коли з’являться кар'єрні радники, Стахів відповів, що зараз це концепція, над якою йде робота.

Як відомо, із 2027 року старша школа в Україні докорінно зміниться. Учні зможуть самостійно обирати предмети та профілі навчання залежно від інтересів. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий. За його словами, девʼятикласники самостійно будуть обирати, як вони хочуть навчатися у старшій школі. Лісовий зазначив, що це було закладено у філософію всієї реформи, і це те, чого хочуть самі діти.

Нагадаємо, що половина учнів 10-11 класів користується послугами репетиторів, йдеться у дослідженні Київського міжнародного інституту соціології, яке було презентоване 23 вересня 2024 року на освітньому форумі «Профільна: якою буде реформа старшої школи». З тих, хто ходить на додаткові заняття, 43% пояснюють своє рішення тим, що середня школа дає їм недостатні знання для вступу у виш. Ще 7% респондентів вказують на те, що недостатніми знання вважають їхні батьки.

Водночас 71% опитаних вказали на недостатню роль школи у професійній орієнтації випускників. З них 56% зазначали, що школа ніяк не вплинула на їхній вибір професії.