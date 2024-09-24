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Суд поновив Павла Савчука, який мав конфлікт з керівництвом «Укрнафти»

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Суд поновив Павла Савчука, який мав конфлікт з керівництвом «Укрнафти»
Суд не лише поновив Савчука на посаді, але й зобов’язав компанію виплатити йому середній заробіток за час вимушеного прогулу
фото з відкритих джерел

Суд зобов’язав компанію виплатити Савчуку 4,6 млн грн

18 вересня 2024 року Лохвицький районний суд Полтавської області ухвалив рішення на користь Павла Савчука, колишнього заступника директора з правових та корпоративних питань ПАТ «Укрнафта» та АТ «Укртатнафта», визнавши його звільнення незаконним.

Суд не лише поновив Савчука на посаді, але й зобов’язав компанію виплатити йому середній заробіток за час вимушеного прогулу, що становить понад 4,6 мільйона гривень. Павло Савчук прокоментував рішення суду: «Мене незаконно звільнили з посади, я з цим категорично не погодився і звернувся до суду. Суд довго розглядав позов, а представники АТ «Укртатнафта» постійно щось вигадували, але все ж мій позов було задоволено, і всі незаконні накази Корецького (Сергій Корецький, директор ПАТ «Укрнафта» та АТ «Укртатнафта» – ред.) скасовано».

Однак рішення суду досі не виконане.

«Станом на даний момент Корецький як директор порушує Конституцію України та не виконав рішення суду щодо мого поновлення на посаді та сплати заробітної плати, а тому це буде виконано примусово в рамках виконавчого провадження», – говорить Савчук. 

За його словами, є велика ймовірність, що підприємство подасть апеляцію, намагаючись уникнути виконання рішення суду.

Савчук також пояснив обставини свого звільнення, наголосивши, що його робота стала незручною для керівництва після того, як він відмовився виконувати певні вказівки:

«Менеджери приходять на державне підприємство і поводяться так, ніби це їхня приватна фірма. Коли у твою роботу протиправно втручається бекофіс Корецького – ти стаєш ворогом, коли відмовляєшся виконувати вказівки громадянки Оксани Волинець (заступник Корецького – ред.), а потім на підприємстві раптово з'являється особа, під яку створюють нову посаду «радник з юридичних питань», тебе, як неугодного, не пускають на робоче місце охоронці, а у табелі фіксують, що ти відсутній на роботі. Внаслідок цього мене звільнили за уявний прогул. Чому так сталося? Це треба запитати в Корецького, якщо ви його знайдете», – сказав Савчук. 

Окрім цього, він поділився своїми думками щодо цієї ситуації. 

«Я вважаю, що на державному підприємстві такого не може і не повинно бути, тим більше під час військового стану. Вони просто скористалися тим, що ніхто не приїжджає з перевірками та не контролює їх, тому роблять усе, що хочуть. Сподіваюся, у майбутньому ми дочекаємося незалежних перевірок, які розберуться, що насправді відбувається на державному підприємстві», – говорить Павло Савчук.

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Теги: суд Укрнафта Україна робота радник звільнення конфлікт

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