Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Закарпатська облрада підтвердила інформацію про звільнення керівника обласної МСЕК

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Закарпатська облрада підтвердила інформацію про звільнення керівника обласної МСЕК
Юрій Веклинець працював керівником обласної МСЕК із 2017 року
фото: Віталій Глагола

Керівник Закарпатської обласної МСЕК Юрій Веклинець звільнений із 21 жовтня 2024 року

На Закарпатті голову обласної МСЕК звільнили за власним бажанням, на посаду вже є кандидат. Про це в коментарі Укрінформу повідомив перший заступник голови Закарпатської облради Андрій Шекета.

«Дійсно, керівник обласної МСЕК Юрій Веклинець звільнений із 21 жовтня 2024 року. Звільнення відбулося за згодою сторін з ініціативи Веклинця. Заяву його ми отримали в понеділок, 21 жовтня, її задовільнили, і є відповідне розпорядження голови облради щодо його звільнення», – сказав Шекета.

Наразі на місце голови обласної МСЕК іще не призначений виконувач обов'язків.

«Його має подати профільний департамент (охорони здоров'я Закарпатської ОВА – «Главком»), очевидно, облрада отримає це подання сьогодні, протягом дня. Власне, кандидатура нам вже відома, проте наразі я не хочу називати прізвище», – сказав Шекета.

Він також наголосив, що звільнення керівника МСЕК відбулося «абсолютно спокійно, робота обласної комісії не заблокована та продовжується».

Напередодні Президент Володимир Зеленський призначив засідання Ради національної безпеки і оборони України у зв'язку зі скандалом довкола оформлення фальшивих інвалідностей. Український лідер заявив про сотні епізодів порушень на різному рівні через нечесну роботу МСЕК.

Раніше Зеленський скликав РНБО через скандал з інвалідністю прокурорів. Президент зауважив, що поки Україна на дипломатичному рівні з партнерами домовляється про оборонні пакети та обговорює, як протистояти російській агресії, всередині країни ситуація не менш серйозна. Нагадаємо, пів сотні прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему за допомогою керівниці обласної МСЕК Тетяни Крупи, яка нині перебуває під слідством.

Однак, прокурор Олійник заперечив звинувачення та заявив, що має проблеми із здоров'ям: начебто ще у 2005 році він отримав травму просто на робочому місці, вивчаючи матеріали кримінального провадження. Групу отримав у 2017 році ще задовго до призначення на посаду. Олексій Олійник наголосив, що законодавство не забороняє працювати людині з інвалідністю в прокуратурі. Він додав, що журналіст Бутусов, який оприлюднив довгий список хмельницьких прокурорів-інвалідів, начебто спотворив інформацію про нього.

До слова, Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним Хмельницьким МСЕК.

Читайте також:

Теги: прокурор слідство скандал Володимир Зеленський Україна президент журналіст робота звільнення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Результати волевиявлення інших країн впливатимуть на Україну
Починається марафон виборів, які дуже багато для нас значать
20 жовтня, 11:15
Кір Стармер і Володимир Зеленський
Прем'єр Британії попередив про вирішальні тижні та місяці війни
26 вересня, 11:42
Ворог окупував селище у Покровському районі: мапи DeepState
Ворог окупував селище у Покровському районі: мапи DeepState
30 вересня, 17:46
ДБР викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу
Заслужений лікар України та «слуга народу». Що відомо про Тетяну Крупу, яка незаконно збагатилася
4 жовтня, 15:13
Президент України Володимир Зеленський прибув до Ватикану, 11 жовтня 2024 року
Зеленський прибув до Ватикану для зустрічі з Папою Франциском
11 жовтня, 11:48
Українські футзалістки не змогли пробитись на ЧС-2025
Попри перемогу жіноча збірна України з футзалу не кваліфікувалась на чемпіонат світу
20 жовтня, 01:23
Актор Володимир Кравчук розповів про свою службу у війську
Мобілізований актор Театру на Лівому березі розказав, як встигає служити і грати на сцені
17 жовтня, 10:00
Працівники у Польщі відчули зміни на ринку праці
У Польщі відбувається хвиля масових звільнень – ЗМІ
18 жовтня, 09:43
Британія підтримає європейський проєкт з виробництва ракет
Британія офіційно приєдналась до європейської програми розробки далекобійних ракет
19 жовтня, 03:26

Події в Україні

Закарпатська облрада підтвердила інформацію про звільнення керівника обласної МСЕК
Закарпатська облрада підтвердила інформацію про звільнення керівника обласної МСЕК
Стали відомі подробиці смерті чоловіка у ТЦК Полтавської області
Стали відомі подробиці смерті чоловіка у ТЦК Полтавської області
У Полтавському обласному ТЦК виявлено тіло чоловіка з ознаками самогубства
У Полтавському обласному ТЦК виявлено тіло чоловіка з ознаками самогубства
Скільки дітей в Україні загинули від рук окупантів? Дані Офісу генпрокурора
Скільки дітей в Україні загинули від рук окупантів? Дані Офісу генпрокурора
Куди РФ кине північнокорейські війська взимку? Прогноз The Guardian
Куди РФ кине північнокорейські війська взимку? Прогноз The Guardian
В Україні з 2022 року росіяни скоїли 321 зґвалтування: у 115 епізодах жертвами стали чоловіки
В Україні з 2022 року росіяни скоїли 321 зґвалтування: у 115 епізодах жертвами стали чоловіки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті
76K
Вірменія оголосила своє рішення щодо приєднання до БРІКС
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 жовтня 2024
19K
«Це наш пляж». Жителі популярного курорту в Європі під час протестів оточили туристів
13K
Прогноз магнітних бур на 22-24 жовтня: якою буде сонячна активність
11K
Ризик збройної акції? США застерегли Угорщину напередодні памʼятної дати

Новини

Криза у Boeing та Intel є надзвичайною ситуацією для економіки США – WSJ
Сьогодні, 14:34
Хмарно та без опадів: прогноз погоди на 22 жовтня
Сьогодні, 07:25
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2024 року
Сьогодні, 00:01
Масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К тривала пів години
Вчора, 12:51
У Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua