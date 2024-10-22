Закарпатська облрада підтвердила інформацію про звільнення керівника обласної МСЕК

Керівник Закарпатської обласної МСЕК Юрій Веклинець звільнений із 21 жовтня 2024 року

На Закарпатті голову обласної МСЕК звільнили за власним бажанням, на посаду вже є кандидат. Про це в коментарі Укрінформу повідомив перший заступник голови Закарпатської облради Андрій Шекета.

«Дійсно, керівник обласної МСЕК Юрій Веклинець звільнений із 21 жовтня 2024 року. Звільнення відбулося за згодою сторін з ініціативи Веклинця. Заяву його ми отримали в понеділок, 21 жовтня, її задовільнили, і є відповідне розпорядження голови облради щодо його звільнення», – сказав Шекета.

Наразі на місце голови обласної МСЕК іще не призначений виконувач обов'язків.

«Його має подати профільний департамент (охорони здоров'я Закарпатської ОВА – «Главком»), очевидно, облрада отримає це подання сьогодні, протягом дня. Власне, кандидатура нам вже відома, проте наразі я не хочу називати прізвище», – сказав Шекета.

Він також наголосив, що звільнення керівника МСЕК відбулося «абсолютно спокійно, робота обласної комісії не заблокована та продовжується».

Напередодні Президент Володимир Зеленський призначив засідання Ради національної безпеки і оборони України у зв'язку зі скандалом довкола оформлення фальшивих інвалідностей. Український лідер заявив про сотні епізодів порушень на різному рівні через нечесну роботу МСЕК.

Раніше Зеленський скликав РНБО через скандал з інвалідністю прокурорів. Президент зауважив, що поки Україна на дипломатичному рівні з партнерами домовляється про оборонні пакети та обговорює, як протистояти російській агресії, всередині країни ситуація не менш серйозна. Нагадаємо, пів сотні прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему за допомогою керівниці обласної МСЕК Тетяни Крупи, яка нині перебуває під слідством.

Однак, прокурор Олійник заперечив звинувачення та заявив, що має проблеми із здоров'ям: начебто ще у 2005 році він отримав травму просто на робочому місці, вивчаючи матеріали кримінального провадження. Групу отримав у 2017 році ще задовго до призначення на посаду. Олексій Олійник наголосив, що законодавство не забороняє працювати людині з інвалідністю в прокуратурі. Він додав, що журналіст Бутусов, який оприлюднив довгий список хмельницьких прокурорів-інвалідів, начебто спотворив інформацію про нього.

До слова, Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним Хмельницьким МСЕК.