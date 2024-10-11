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Лісовий розповів, скільки грошей потрібно на підвищення зарплат освітян

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Лісовий розповів, скільки грошей потрібно на підвищення зарплат освітян
Питання підняття зарплати для вчителів передбачає збільшення заробітку абсолютно всіх освітян
фото: НУШ

Наразі розроблено кілька сценаріїв підвищення заробітних плат для вчителів

На підвищення зарплат освітянам Україна потребує близько 270 млрд грн. Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий на годині запитань до уряду.

«Питання підняття зарплати для освітян, яке передбачено статтею 61 прикінцевих положень закону про освіту, передбачає підняття (зарплати – «Главком) абсолютно для всіх освітян. Це правильно і справедливо, тому що і дошкільна освіта, і загальна середня освіта, і профтехосвіта, і фахова передвища, і вища освіта повинні бути справедливо і рівномірно підвищені. Але на це підвищення країні потрібно на сьогодні 270 млрд грн додатково. І от питання знову ж таки, чи маємо ми зараз таку можливість, звідки взяти ці гроші. Я вірю в те, що ми цю позицію рано чи пізно виконаємо», – сказав Лісовий.

За словами очільника відомства, наразі розроблено кілька сценаріїв підвищення заробітних плат для вчителів – як поетапне, так і одночасне підвищення.

«Але ми розуміємо, що для того, щоб починати цей процес, нам треба для початку отримати навіть поетапне, хоч би 80 млрд грн плюс», – зазначив міністр.

 

Нагадаємо, у Раді зареєстровано законопроєкт, який може зобовʼязати учнів та вчителів говорити українською мовою на всій території школи не тільки під час занять. За результатами моніторингу 2023-2024 років, лише 41% учнів спілкуються між собою виключно українською мовою під час уроків та перерв.

Депутатка та ініціаторка законопроєкту Наталія Піпа пояснила, що зміни потрібні, зокрема, через тиск на українськомовних дітей, конфлікти через мову і булінг. Також проблема у тому, що дітям, які не говорять українською, важче навчатися. Також нардепка виступає за скасування золотих та срібних медалей у школах для того, щоб зекономити кошти державного бюджету України. 

Згодом Міністерство освіти та науки підтримало заборону спілкуватися російською на перервах у школах

До слова, Київ посів перше місце за кількістю скарг на порушення мовного закону. Усього в столиці було зареєстровано 365 звернень за перше півріччя 2024 року. 

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Теги: Оксен Лісовий зарплата вчитель Міністерство освіти і науки гроші

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