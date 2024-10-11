Відповідно до нього, основні напрями спрямування фінансових ресурсів залишаються незмінними – це «Безпека та оборона», «Стійкість», «Турбота»

В умовах воєнного стану головним завданням є робота на Перемогу

10 жовтня, виконавчий комітет Вінницької міської ради погодив проєкт рішення «Про ключові принципи та пріоритети формування бюджету міської територіальної громади на 2025 рік».

Відповідно до нього, основні напрями спрямування фінансових ресурсів залишаються незмінними – це «Безпека та оборона», «Стійкість», «Турбота».

Також значна увага традиційно зосереджуватиметься на дотриманні основоположних принципів бюджетної політики, що базується на відкритості та прозорості, забезпеченні залучення громадян, збалансованості та реалістичності.

Бюджет громади 2025: затверджено принципи та пріоритети, за якими він буде формуватись

В основу фінансової політики Вінницької громади на 2025 рік лягли принципи та пріоритети, що були ключовими при формуванні бюджету на поточний рік. Вони вже довели свою ефективність та продовжують зберігати актуальність. Адже в умовах воєнного стану головним завданням є робота на Перемогу.

А також забезпечення сталого розвитку громади, вирішення нагальних соціально-економічних проблем, підвищення рівня прозорості та раціональності бюджетного процесу, зміцнення фінансової спроможності бюджету, дотримання жорсткої фінансової дисципліни, підвищення ефективності та результативності використання бюджетних ресурсів, зосередження фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах, визначених стратегічними та програмними документами економічного і соціального розвитку громади. Проєкт документу незабаром надійде на розгляд сесії Вінницької міської ради.

Ключові принципи формування бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік:

Прозорість бюджету

Забезпечення: • відкритості та прозорості бюджетного процесу; • публічності використання бюджетних коштів; • систематичного інформування громадськості з питань складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету Вінницької міської територіальної громади, а також контролю за його виконанням.

Забезпечення залучення громадян до бюджетного процесу

Ефективне налагодження системного діалогу між представниками Вінницької міської ради та громадськістю для всебічного доступу до публічної інформації щодо бюджетного процесу, спрямованого на підвищення обізнаності мешканців в частині бюджетної політики громади та активного залучення до її формування. Долучення мешканців громади до напрямів партиципаторного бюджетування, як інструменту активних громадян, які зацікавлені у розвитку громади, а також впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів бюджету.

Збалансованість та реалістичність

Формування збалансованого та реалістичного бюджету, спрямованого на реалізацію першочергових завдань, що відповідають пріоритетам і цілям, визначених стратегічними та програмними документами, а також на вирішення нагальних потреб громади в умовах воєнного стану на основі реальних показників економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади. Здійснення формування проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік відповідно до положень Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» та «Про місцеве самоврядування в Україні», нормативно-правових актів України, пріоритетів Стратегії розвитку Вінницької міської територіальної громади до 2030 року – Стратегії 3.0, Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік, Програми Комплексного відновлення території Вінницької міської територіальної громади на 2024-2027 роки, галузевих програм, затверджених міською радою, рішень міської ради та її виконавчого комітету.

Ключові пріоритети формування бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік:

Безпека та оборона

Забезпечення надання підтримки підрозділам сил безпеки і оборони з метою ефективного та якісного виконання ними бойових завдань в умовах воєнного стану, здійснення заходів правового режиму воєнного стану, забезпечення цивільного захисту, а також створення безпечних умов для мешканців громади.

Пріоритетне спрямування коштів бюджету на:

фінансову допомогу та підтримку підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії України, правоохоронних органів, ДСНС, добровольчих формувань територіальної оборони та інших військових формувань, які входять до складу сил безпеки і оборони;

будівництво протирадіаційних укриттів, ремонт споруд цивільного захисту (укриттів), їх облаштування та утримання;

забезпечення публічної безпеки та охорони громадського порядку на території громади;

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідація їх наслідків; – придбання державних цінних паперів – облігацій внутрішньої державної позики.

Стійкість Зміцнення економічної самостійності Вінницької міської територіальної громади. Подолання негативних явищ в усіх галузях і сферах діяльності, пов’язаних з економічною кризою в умовах воєнного стану, забезпечення ефективного фінансування критичної інфраструктури громади.

Пріоритетне спрямування коштів бюджету на:

збереження сталого функціонування системи критичної інфраструктури, в тому числі: забезпечення енергопостачання, водопостачання, постачання теплової енергії та безперебійне функціонування транспортної мережі;

впровадження відновлюваних джерел енергії, підвищення енергоефективності та енергонезалежності громади;

термомодернізацію будівель закладів освіти та охорони здоров’я (заходи з енергозбереження); – придбання медичного обладнання для забезпечення базових потреб населення в галузі охорони здоров’я;

здійснення ефективних і комплексних заходів для належного технікоексплуатаційного стану мереж зовнішнього освітлення, вулично-дорожньої мережі, забезпечення належного санітарного стану території громади;

проведення аварійних робіт у комунальних закладах, установах, підприємствах, організація та на об’єктах житлово-комунального господарства, експлуатація, технічне обслуговування житлового фонду (на умовах співфінансування);

підтримку діяльності малого та середнього бізнесу для сприяння економічної стабільності громади.

Турбота Забезпечення соціальної підтримки родин загиблих Захисників та Захисниць України, військовослужбовців та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, дітей, які потребують особливої уваги, соціально вразливих верств населення, малозабезпечених сімей.

Пріоритетне спрямування коштів бюджету на: