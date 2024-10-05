Корупційний скандал із головою МСЕК: у одній з областей вдалися до рішучих дій

Юрій Погуляйко доручив перевірити всі рішення МСЕК і ВЛК в області

Необгрунтовано ухвалені рішення буде переглянуто

На Волині посилюють роботу для недопущення корупції в установах, які безпосередньо впливають на мобілізацію. Правоохоронцям доручили провести перевірку рішень МСЕК і ВЛК. Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

«Корупційний випадок з МСЕК в одній з областей сколихнув всю країну. Цинізм та зухвалість ситуації просто вражає», – написав він у соцмережі.

За результатами наради із керівниками правоохоронних органів, ТЦК та СП, головними лікарями медзакладів, керівниками медико-соціальних експертних комісій Волині, начальниками РВА та начальником обласного управління охорони здоров’я правоохоронцям доручено розпочати роботу з перевірки рішень МСЕК і ВЛК.

«У разі виявлення фактів необгрунтованого ухвалення таких рішень – ініціювати перегляд. Також невідкладно розпочинається робота з викриття корупційних правопорушень у сфері службової діяльності системи МСЕК та військово-лікарської експертизи», – ідеться у повідомленні.

Управлінню охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації доручили посилити моніторинг рішень МСЕК та ВЛК.

Раніше стал овідомо, що працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу.

Нагадаємо, керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

ДБР знайшли $100 тис., низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК. Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

До слова, очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, коментуючи ситуацію з викриттям Крупи, заявив, що його вражають масштаби цинізму.

Згодом пресслужба Хмельницької обласної ради заявила, що особисте збагачення шляхом протиправних дій є неприпустимим, особливо у нинішній час війни.