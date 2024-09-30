Працевлаштування українських біженців у Німеччині: Welt назвав нову тенденцію

Тільки у вересні 8500 громадян України розпочали роботу на первинному ринку праці в Німеччині

За словами голови Федерального агентства зайнятості, німецький ринок праці наразі не дуже приймає українців

Інтеграція українських біженців у німецький ринок праці довгий час була на низькому рівні, але зараз показники почали різко зростати. Про це пише Welt із покликанням на заяву міністра праці Хубертуса Хайля.

Посадовець зазначив, що тільки у вересні 8500 громадян України розпочали роботу на первинному ринку праці, навчання або самозайнятості – це більш ніж удвічі більше, ніж у вересні 2023 року.

Зазначається, що попри складну економічну ситуацію, станом на липень 2024 року було працевлаштовано близько 266 тисяч із 700 тисяч українців працездатного віку, які приїхали до Німеччини. Серед них 213 тисяч – оподатковувалися соціальними відрахуваннями, 53 тисячі – мають часткову зайнятість.

Голова Федерального агентства зайнятості Андреа Налес пояснила, що ринок праці наразі не дуже приймає українців. Але, за її словами, «розвиток подій іде в правильному напрямку». Однак плутанина в процедурах затвердження професійних кваліфікацій у Німеччині залишається перешкодою.

Нагадаємо, що в Німеччині кількість біженців досягла рекордного рівня з 1950-х років. У країні перебуває майже 3,5 млн вимушених переселенців, у тому числі понад мільйон українців.

До слова, ресурси ФРН щодо прийому мігрантів наразі на межі можливостей. Про це заявила очільниця МВС країни Ненсі Фезер. Ситуація з мігрантами у ФРН викликає занепокоєння, заявила Фезер у листі Єврокомісії. За її словами, ресурси федерального центру та земель «практично вичерпані» – міграційна влада все частіше досягає межі можливостей у питанні прийому біженців.

Раніше стало відомо, що справи про надання притулку в німецьких судах почали розглядати ще довше – загалом майже по 19 місяців. Розгляд справ про надання притулку в адміністративних судах у Німеччині займає дедалі більше часу, хоча правляча коаліція раніше заявляла, що прискорить цей процес.